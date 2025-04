Andalucía acusa al Gobierno de tener como único objetivo asfixiarla en materia financiera

Sevilla, 3 abr (EFE).- El Gobierno andaluz ha asegurado este jueves que el único objetivo del Ejecutivo central para no reformar el sistema de financiación autonómica es "asfixiar" a la comunidad andaluza, algo que ha advertido que no va a ocurrir, y ha avisado al PSOE de que está demostrando que "ya no representa" a los andaluces.

En comparecencia en comisión parlamentaria, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha informado de la reunión técnica del pasado 26 de marzo entre el Gobierno y la Junta de Andalucía, en la que solo se trataba de abordar una "condonación trampa" que, en su opinión, no supone ninguna solución al "problema estructural" de financiación que sufre Andalucía.

"La condonación de la deuda no es la solución porque Andalucía no tiene una problema de deuda y el Gobierno no puede sustituir el verdadero debate: el de la financiación", ha advertido España, quien ha recordado que sobre ellos existe "consenso" entre las comunidades autónomas pero sobre lo que el Gobierno "no quiere oír".

El sistema de financiación, vigente desde 2009 tras el acuerdo entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y ERC, "no ha avanzado en nada" en los seis años del de Pedro Sánchez, pese a que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció en 2020 que mandaría a las comunidades autónomas el "esqueleto" del nuevo sistema.

"Solo buscan el enfrentamiento de los territorios, ya sea con la financiación, con las universidades, con los inmigrantes o con el salario mínimo, pero no hay voluntad política para afrontar un problema que está perjudicando a Andalucía", ha dicho la consejera, quien ha añadido que en esta materia, Montero "tendrá también que pedir perdón" a los andaluces.

La consejera ha reiterado que la condonación "trampa o fantasma" que plantea el Gobierno se traduciría en 140 millones anuales en ahorro de intereses -1.400 millones en diez años- no implica la llegada de recursos para poder dedicarlos a los servicios esenciales sino que suponen una reasignación del pasivo, tal y como ha aclarado la Airef.

España ha insistido en que Andalucía va a seguir dando la "batalla" de para conseguir una financiación justa frente a la propuesta de "condonación fake" del Gobierno en la que, según la consejera, "ya no cree nadie, ni siquiera a los suyos", ya que se ha demostrado que solo obedecen a los objetivos "particulares" del Gobierno de Sánchez.

Ha vuelto a destacar las "contradicciones" de Montero cuando era consejera andaluza y ahora como ministra, y ha recordado que la entonces titular de Hacienda llegó a cuantificar en más de 4000 millones de euros al año la cantidad que dejaba de ingresar por el sistema de financiación.

La parlamentaria socialista Alicia Murillo, que ha censurado que la reunión técnica solo durara cinco minutos porque la delegación andaluza "se salió" de la misma, ha censurado que la estrategia del Gobierno andaluz no es la del diálogo sino la del "portazo" que al final supone una "traición" a los intereses de los andaluces.

Murillo ha asegurado que la única estrategia del Gobierno de Juanma Moreno es "rechazar" los fondos que le ofrece el Gobierno central con el único objetivo de "confrontar" porque el PSOE ha dicho "por activa y por pasiva" que la reforma del sistema de financiación y la condonación son "complementarios", por lo que solo hay una "indecente" estrategia partidista.

Cristina Jiménez (Vox) ha criticado que la reunión técnica para abordar la condonación de la deuda "no debió ni siquiera celebrar" porque el Gobierno solo ofrecía un "caramelo envenenado" y la Junta de Andalucía lo sabía, por lo que ha avisado a la consejera de que el Gobierno andaluz se ha convertido en "el último recurso" de Pedro Sánchez para mantenerse.

"Ustedes al final siempre se sientan, Le llaman lealtad institucional pero nosotros le llamamos querencia, como los toros a la barrera", ha indicado la parlamentaria de Vox. EFE