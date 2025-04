Absuelto de violar a una joven al entender el tribunal que creía que era sexo consentido

Salamanca, 3 abr (EFE).- La Audiencia Provincial de Salamanca ha absuelto a un hombre acusado de agresión sexual a una mujer al concluir que él no supo "sin ningún género de duda" que la denunciante estaba privada de voluntad y no consentía las relaciones sexuales que ella dice no recordar que mantuvieron.

El tribunal argumenta que la ausencia de consentimiento es la clave de bóveda de los delitos sexuales tipificados en el Código Penal en sus sucesivas reformas, incluida la ley del solo sí es sí, pero interpreta que esa ausencia de consentimiento debe ser afirmada "sin duda".

Y que esa situación ha de ser "captada por el autor y este haga prevalecer su voluntad", pues "en ello reside el menoscabo de la libertad sexual", señala la sentencia publicada hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

Los hechos se produjeron la madrugada del domingo 27 de noviembre de 2022, tras una noche de sábado en la que ambos volvieron a encontrarse de fiesta en el mismo local donde se habían conocido dos semanas antes y en la que terminaron con otros amigos en el piso compartido de la chica.

Según los hecho probados de la sentencia, denunciante y denunciado se acostaron en la misma cama y "Benjamín la penetró vaginalmente sin preservativo y sin eyacular en la creencia de que ella no estaba privada de sentido y participaba activamente en la relación sexual; después se quedaron dormidos".

Un amigo del acusado que dormía en la misma habitación declaró no haberse enterado de la relación sexual pero sí haber oído decir a la chica "estáte quieto", "susurrando y vacilando", y negó que la mujer estuviera inconsciente esa noche, a pesar de que ella sostiene no recordar prácticamente nada entre las 3 de la madrugada y las 11 de la mañana del día siguiente.

El domingo durante el día, el acusado le contó a una amiga en común que habían tenido sexo, pero la denunciante no lo supo hasta el lunes, cuando él se lo dijo, algo que ella "no se esperaba" y de lo que no tenía conocimiento, según declaró en el juicio.

"Se duchó por lo menos cinco veces, una compañera de piso se la encontró en la ducha llorando y empezaron a realizar llamadas a los amigos y amigas que habían salido esa noche para reconstruir lo que había podido suceder, se lo dijo a su madre y fueron al hospital y formularon denuncia", recoge la sentencia, en la que se indica también que la chica asegura que había rechazado al acusado cuando él "quiso algo con ella" la primera vez que se vieron dos semanas antes.

La Audiencia Provincial concluye que las declaraciones de la denunciante, "a pesar de no poder ser adjetivadas como inveraces, adolecen de un vacío casi total en su memoria, de manera que no recuerda haber dado consentimiento para mantener con el acusado relaciones sexuales".

Y agrega: "Hasta donde el resultado de las pruebas practicadas han permitido a este tribunal, nos sitúan en un contexto en el que es verosímil la hipótesis de que el acusado creyera que la mujer consentía la relación sexual".

El tribunal, tras el análisis de todas las pruebas practicadas, "no puede sino llegar a la conclusión de que el acusado no pudo percibir sin ningún género de duda que la denunciante estuviera privada de voluntad y que no consintiera las relaciones sexuales", añade.

"En definitiva, la Sala (que ha tomado la decisión por unanimidad) alberga serias dudas en cuanto a lo realmente ocurrido" y, en aplicación del principio 'in dubio pro reo' (en caso de duda debe fallarse en favor de acusado), lo absuelve. EFE

cgc/mr/jls