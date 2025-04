Feijóo considera innecesaria y extemporánea la polémica entre el rey emérito y Revilla

Madrid, 2 abr (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este miércoles "innecesaria" y "extemporánea" la polémica entre el rey emérito, Juan Carlos I, y el expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla.

"Yo creo que en España tenemos bastantes problemas políticos y deberíamos de volver un poco a la sensatez, a la mesura, a la normalidad democrática, a la defensa de las instituciones", ha afirmado el líder popular en una entrevista en Antena 3.

Don Juan Carlos anunció la interposición de una demanda por derecho al honor contra Revilla por las "expresiones calumniosas e injuriosas" que vertió contra en él en diversos medios de comunicación desde mayo de 2022 a enero de 2025.

En una rueda de prensa, Revilla ha afirmado hoy que se defenderá y ha mostrado su "rabia" por que "una persona inmune y poderosa presente una demanda a un ciudadano de 82 años que a lo largo de su trayectoria no ha soportado la corrupción de los políticos".

La comparecencia de Revilla ha coincidido con la entrevista de Feijóo, y el líder popular no ha querido comentarla ampliamente porque esta polémica, en su opinión, perjudica a las instituciones.

"Además, son dos personas con las que he tenido relación y tengo relación y aprecio. Creo de verdad que en este momento en España no es necesario todo esto", ha agregado.

Sobre la posición de la Casa Real, que se ha desmarcado de las acciones judiciales de don Juan Carlos, ha dicho que está de acuerdo.

"Lo deben de hacer, decir yo no tengo nada que ver con esto, la Casa Real no ha sido consultada y, por lo tanto, la Casa no forma parte de esto", ha declarado.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha señalado en una entrevista en Radio Nacional que el rey Juan Carlos debería regir sus actos por el principio de prudencia.

A su juicio, los comportamientos que tengan tanto el rey emérito, como la Casa Real y todas las instituciones deben ser ejemplarizantes y medidas por esa prudencia.

Más allá de la polémica con Revilla, Díaz ha recalcado que lo que debería hacer don Juan Carlos es dar explicaciones y rendir cuentas sobre lo que ha hecho porque eso es lo que cree que quieren todos los ciudadanos.

Eso es lo que ha insistido que le preocupa, y no el hecho de que visite o no Sanxenxo.

Otro dirigente de Sumar, el ministro de Cultura Ernest Urtasun, en otra entrevista en Televisión Española, ha coincidido con la vicepresidenta al recalcar que, en vez de estos "espectáculos", el rey emérito debería venir a España a pedir perdón y dar explicaciones de su comportamiento.

Todo lo demás ha considerado el titular de Cultura que interesa poco a los españoles. EFE