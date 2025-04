Carmona dice que lo darán "todo" en lo que queda tras no estar "a la altura" en el derbi

Sevilla, 2 abr (EFE).- El defensor del Sevilla José Ángel Carmona aseguró que el equipo "va a darlo todo" en las nueve jornadas finales de LaLiga EA Sports y no renuncia a luchar por un puesto europeo, del que están a 4 puntos, tras admitir que no estuvieron "a la altura de este escudo en la segunda parte" del derbi contra el Betis (2-1) y que les faltó "un plan B".

El lateral derecho reconoció este miércoles en rueda de prensa que está "jodido" desde esa derrota en el Benito Villamarín, porque "perder este partido duele más que cualquier otro, sobre todo por los aficionados" sevillistas, que "se sienten frustrados", por lo que ahora "toca levantar la cabeza y pensar en el próximo partido", este domingo en casa ante el Atlético de Madrid.

El internacional sub-21 señaló, tras participar en un acto promocional del club con escolares, que el Sevilla "empezó bien" el encuentro en el estadio del Betis, "pero el segundo gol" al borde del descanso les "hizo mucho daño" y, a partir de ahí, el equipo no tuvo "un plan B" cuando se puso "por debajo en el marcador" porque tenían pensado "estar en un bloque medio y salir a la contra".

"No tuvimos la garra que hay que tener para crear ocasiones. Nos faltó personalidad. Nos habíamos puesto por delante y no puedes pensar que ya en el minuto 20 el partido no lo pierdes. Nos ha pasado varias veces, como ante el Atlético de Madrid. Si crees que has ganado un partido en el minuto 20, no vas a ganar nunca. Es hora de que no nos pase más en los partidos que quedan", abundó el canterano del Sevilla.

Carmona admitió que, a lo largo de la temporada, ocurre que el Sevilla no es "contundente" y comete "una serie de errores por falta de concentración", y aventuró que "la segunda parte" frente al Betis "quizás habría sido distinta" de no haberse visto lastrado por esos fallos, aunque también alabó "el acierto que tuvieron ellos".

El jugador de El Viso del Alcor (Sevilla) indicó que "es verdad que no había" nada previsto "para cuando te pones por debajo en el marcador", en el caso en el que "no se da la forma en la que planteas el partido", ya que "al principio" sabían que al Betis "se le podía hacer daño con transiciones".

Sobre la visita del Atlético de Madrid el domingo, dijo que son "conscientes de la importancia de este partido" después de "no estar a la altura en la segunda parte del derbi", lo que espera que suponga "un antes y un después" en una temporada que espera terminar bien porque el plantel sevillista "tiene un talento increíble".

A pesar de las dos últimas derrotas, Carmona recordó que "la posibilidad" de clasificarse para un torneo continental "siempre está, y más cerca de lo que mucha gente piensa, a cuatro puntos", por lo que el Sevilla va "a darlo todo en los últimos nueve partidos para que la afición esté satisfecha".

"Llevo desde chico siguiendo al Sevilla, lo he visto estar arriba, ganar. Personalmente me duele, me gustaría estar como en años anteriores. Te miento si te digo que mi objetivo no es clasificar para Europa, pero no estamos teniendo regularidad, y estoy frustrado porque no se dan los resultados", aseveró. EFE

lhg/cc/JLL