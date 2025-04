Belarra ahonda la fractura con Sumar al criticar que es una "operación" para acabar con Podemos lanzada por el PSOE

El documento político de la candidatura de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, para la quinta asamblea de la formación critica que Sumar es una "operación" para sustituir a los morados auspiciada por el PSOE, con el objetivo de forjar un espacio de izquierdas "manejable" para los socialistas.

Frente a ello, llama a preservar la autonomía política de Podemos para reforzar una izquierda que no se pliegue a los socialistas, a los que reprocha intervenir históricamente en ese espacio para provocar escisiones.

También proclama que la oposición "frontal" al "régimen de guerra" que quiere instaurar en España, a su juicio, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez es una "una obligación política y moral" para su partido.

Así se recoge entre las líneas centrales de su ponencia política planteada por su candidatura 'Orgullosamente Podemos' para revalidar el liderazgo de Podemos. Con este escrito Belarra acrecienta la distancia respecto a la formación creada por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz.

Precisamente en el reciente congreso de Sumar se aprobó una resolución que apuesta por el entendimiento con Podemos para reeditar una candidatura única en la izquierda alternativa y volver a "caminar juntos", como ha expresado la propia Díaz.

No obstante, ese llamamiento ha sido ignorado por el partido morado, que ha recibido con frialdad ese propuesta y ha dejado claro que su plan ahora es reforzarse y que en estos momentos no está en el debate de la unidad de la izquierda.

SUMAR ES LA "IZQUIERDA" QUE ACEPTA LOS LÍMITES QUE MARCA EL PSOE

De esta forma, la ponencia de Belarra recrimina que el PSOE, aparte de "traccionar la acción gubernamental hacia la derecha" y de acusar a Podemos de "hacer ruido", trabajó durante toda la pasada legislatura para "para construir a su izquierda un espacio manejable, que acepte los límites que ellos marcan".

"Eso es, más que ninguna otra cosa, la operación Sumar (...) La clave siempre ha sido sustituir a Podemos por Sumar no para ejecutar un mero cambio de personas, sino precisamente para que los que manden en el lugar de los morados renuncien a toda voluntad de transformación profunda a cambio de un armisticio con el bloque de poder español", lanza el informe de la líder morada.

Es más, apostilla que el "trato implícito es 'tú no intentes cambiar nada importante y yo no te voy a destruir civilmente'". Por ello, diagnostica que la operación Sumar es "promovida y dirigida por el PSOE", para reemplazar "a los que no aceptan el trato por los que estampan sin problemas su firma en él".

"Quizás lo más triste es que compañeros y compañeras que eran muy apreciados para nosotras colaboraran en esa estrategia con el único objetivo de ganar posiciones internas. Sin embargo, no podemos olvidar que quien diseña y ejecuta esa estrategia no son los antiguos socios de Podemos sino el PSOE", agrega el texto.

También dirige crítica a Díaz, al decir que fue iniciativa de la "parte de Sumar de Unidas Podemos" buscar a Ciudadanos y a la CEOE para la reforma laboral, aunque supusiera el voto en contra de ERC y Bildu, que pudo llevarla al fracaso, y que la vicepresidenta junto a Comunes e IU aceptaran el "veto de PP y del PSOE a la magistrada Victoria Rosell "cuando se estuvo a punto de renovar" el Consejo General del Poder Judicial en la anterior legislatura. Y alude a "vetos y expulsiones" de miembros de Podemos en las listas al 23J mediante "acuerdos de mesa camilla de vieja política".

Por otro lado, la ponencia de la lista de Belarra defiende como acierto la ruptura con Sumar y su paso al Grupo Mixto, donde pueden impulsar sus propuestas sin ataduras que la formación de Díaz "vetaba de forma sistemática". También consideran otro éxito la candidatura a las europeas en solitario, pues resurgieron cuando "adversarios y aliados les daban por muertos".

BATALLA CULTURAL EN LAS REDES Y APOYAR PROYECTOS COMO CANAL RED

En este sentido, desgrana que para levantar una izquierda autónoma del PSOE y frenar a la ultraderecha hay que desplegar la batalla cultural, con una militancia "aguerrida" y "poderosa" en las redes sociales, al subrayar que ese campo es clave. También apunta a colaborar en todo lo posible en la puesta en pie de proyectos mediáticos como Canal Red, impulsado por el exvicepresidente Pablo Iglesias.

También estipula que los documentos por los territorios que sean "manifiestamente contradictorios" con las ponencias estatales podrán ser impugnados por parte del Consejo Ciudadano estatal en los aspectos que "contradigan" la línea estatal o supongan una limitación de los derechos de las personas inscritas en el territorio.

De todas formas, la ponencia reafirma que recae en las estructuras del partido a nivel autonómico elegir las listas electorales mediante primarias, así como ratificar o rechazar cualquier tipo de pacto o alianza preelectoral o postelectoral de gobierno para las instituciones de representación de su ámbito territorial.

RECHAZO FIRME AL GASTO MILITAR

Respecto a la posición del gasto militar, el documento elaborado por Belarra y su equipo reafirma su rechazo firme y destaca que se quedaron solos cuando se opusieron al envío de armas de Ucrania, medida que fue "aplaudida", según este documento, por las formaciones integradas en Sumar, así como por PP y Vox.

También considera que los socialistas pusieron fin a la legislatura en sentido progresista al pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial con el PP, y que han cometido un "error decisivo" también al comprometer "la credibilidad del PSOE de forma definitiva" a raíz de "la escasa contundencia demostrada" ante el caso Koldo y la presunta implicación en él del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos.

EL "MALMENORISMO" DESMOVILIZA

Posteriormente, el documento de la candidatura de Belarra recrimina que el PSOE lleva desde 2018 desplegando "argumentario malmenorista" ante el avance de la ultraderecha, lo que fomenta la "desmovilización ciudadana al limitar las alternativas democráticas".

"La estrategia del mal menor suprime la ambición política para abordar problemas estructurales y llevar a cabo verdaderas transformaciones. La renuncia a las propuestas transformadoras conduce al triunfo del mal que se pretende evitar, contribuyendo a allanar el camino a la extrema derecha", alerta.

Así, augura que "en estos años millones de personas que o bien no votaban, o bien votaban resignadamente al PSOE, se han dado cuenta de que las cosas pueden ser diferentes" y que "no hace falta aceptar "el mal menor".

Por tanto, la candidatura de Belarra propone como tarea principal hacer "crecer política, social e institucionalmente una izquierda que recupere la capacidad de transformación", que "esté dispuesta a cambiar todo lo que debe ser cambiado".

Y para ello diagnostica que es imprescindible que proteja su "autonomía" y su capacidad de tomar decisiones al margen del poder establecido y del PSOE, al que achaca históricamente el buscar "intervenir" los proyectos políticos a su izquierda para partirla y producir escisiones.

Por ello, fija como meta el fortalecimiento de Podemos y de las organizaciones sociales de izquierda "combativa". "Cada militante de Podemos tiene que ser un activista social que contribuya al fortalecimiento de los movimientos y organizaciones sociales y del sindicalismo combativo", ahonda.