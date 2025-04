Zapatero reivindica Europa como un proyecto de paz: "Con Trump, ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos la UE?"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reivindicado la Unión Europea (UE) como "el proyecto civilizatorio más elevado de la historia" en contraposición con las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, y se ha preguntado qué haría cada país de los Veintisiete de forma individual si no estuviera dentro del proyecto europeo.

Así se ha pronunciado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante el acto de presentación de su libro 'La solución pacífica', que ha acogido el Espacio Bertelsmann, en Madrid, acompañado en el escenario por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y la politóloga Máriam Martínez-Bascuñan. Además, al acto han asistido, entre otros, la exministra Magdalena Valerio y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

En su ensayo, Zapatero ofrece un análisis sobre el estado actual de las relaciones internacionales al tiempo que defiende la necesidad de una solución pacífica que, a través del diálogo y la cooperación, destierre la confrontación. Un alegato que ha enarbolado durante su intervención recordando la "terrible masacre" que está sufriendo Gaza por parte de Israel.

En este punto, el expresidente ha sostenido que no se siente "nada orgulloso" de la especie humana por dejar permitir que la política desate una guerra en la que se matan seres humanos. "No tenemos motivos de sentirnos orgullosos, de nuestra historia, del presente", ha señalado, insistiendo en que le preocupa especialmente la "falta de reacción" por parte de la sociedad internacional.

A su juicio, el Gobierno de España ha tenido una postura "valiente y leal" a la Carta de San Francisco así como hizo, ha continuado, cuando reconoció al Estado de Palestina. "Marcó un hito importante en el perfil de España en el mundo", ha apostillado.

POLÍTICA DEFENSIVA

En otro orden de cosas, el exmandatario también se ha referido a la necesidad de ofrecer al mundo un proyecto de política internacional renovado, por lo que ha sostenido que no tiene "ningún reparo" en fortalecer la defensa siempre y cuando se fortalezcan en paralelo las instituciones de paz. "¿Cuántos generales tenemos en los ejércitos europeos? ¿Cuántos diplomáticos tenemos dedicados a un cuerpo de paz?", se ha preguntando, matizando que el último concepto era una idea del que fuera presidente de EEUU John F. Kennedy.

"La mejor defensa es la prevención, y la prevención no solo es tener potencia disuasoria sino fuerza intelectual de convencimiento en torno a ideas y a proyectos", ha lanzado, haciendo hincapié en que los países también tienen derecho a ser "exigentes" con la Unión Europea.

Según ha dicho, Europa no está "en ninguna carrera militarista ni belicista", sino en una "nueva carrera para volver a levantar el proyecto europeo y para garantizar los proyectos de vida", ha sostenido.

Por su parte, el ministro Albares ha apoyado las palabras de Zapatero recalcando que el lema del 'no a la guerra' no tiene sentido en Madrid, Berlín o París sino que hay que defenderlo en Moscú, porque "esta guerra es de un solo hombre", ha señalado en referencia al presidente ruso, Vladimir Putin.

El "orden mundial está en plena transformación y que no quepa duda: ya no hay vuelta atrás", ha añadido Albares, lamentando que la guerra ha vuelto con "mucha fuerza" como forma de resolver conflictos, si bien ha matizado que España no va a entrar "nunca" en ninguna carrera belicista.