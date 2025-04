Zapatero avisa de que el trumpismo es coyuntural y defiende el diálogo, también con Rusia

Madrid, 1 abr (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmado este martes que "el trumpismo es coyuntural" y ha llamado a la UE a liderar en el postrumpismo un nuevo proyecto global basado en el diálogo con todos, también con Moscú: "Rusia es más que Putin".

En la presentación de su último libro, 'La solución pacífica', en la que ha estado acompañado por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, Zapatero ha asegurado que "solo la UE puede dar esperanzas" y ha instado a los socios comunitarios a no ver rivales en todos los continentes y regiones.

"Hay que dialogar con todos", ha insistido antes de garantizar que le parece "un horror" la política de Putin y la guerra contra Ucrania.

Zapatero, que se presenta en su libro como "fundamentalista del diálogo", ha considerado que solo la UE puede lanzar un proyecto histórico de renovación de la comunidad internacional que vaya más allá del trumpismo y se ha felicitado de que en este momento histórico "España está ahí".

Ha elogiado la política exterior española, ha subrayado el "liderazgo" de Pedro Sánchez en la esfera internacional y ha asegurado que el día en que el Gobierno reconoció el Estado de Palestina marcó "un hito importante en el perfil contemporáneo de España en el mundo".

Un liderazgo que, a su juicio, Sánchez tendrá también en el resurgiminto de la UE, "el proyecto civilizatorio más elevado de la historia

"Necesitamos un manifiesto por la paz en este ambiente bélico"; "falta una reacción cívica, poderosa, como la hubo ante la guerra de Irak. No me preocupa el momento bélico, me preocupa que no hay una reacción", ha manifestado en referencia a la guerra en Ucrania y las masacres en Gaza.

Recordando la retirada de las tropas españolas de Irak cuando llegó a la Moncloa, se ha preguntado qué habría hecho si en la Casa Blanca hubiera estado Donald Trump, porque cuando defendió su decisión ante George Bush tuvo confianza en la democracia y las instituciones norteamericanas.

Zapatero ha querido dejar claro que no se opone al proyecto de seguridad europeo, pero ha pedido que primero la UE declare su lealtad inequívoca a la Carta de San Francisco, el tratado fundacional de Naciones Unidas, y que acate que "solo usará la fuerza para defenderse".

Y en segundo lugar, ha instado a los socios europeos a construir también "un poderoso sistema de instituciones por la paz"

"Me parece bien la defensa, pero la mejor defensa es la prevención y la prevención no solo es tener potencia disuasoria, es tener fuerza intelectual, ideas y proyectos", ha resumido.

En el capítulo de las "utopías", ha considerado deseable que la oposición tuviera una posición constructiva y de Estado en política internacional y ha pedido esforzarse al máximo.

Albares, por su parte, ha garantizado que la UE no va entrar en una carrera belicista ni armamentística. Su objetivo, ha dicho, es mantenerse como proyecto de paz con identidad propia.

"Las decisiones que vamos a tener que tomar en las próximas semanas y meses van a marcar las próximas décadas", ha recalcado el titular de la diplomacia española, quien ha pedido no perder tanta energía en pensar qué hará Trump y centrarse en la defensa del proyecto europeo.

Albares ha afirmado que él pertenece a la generación que se emocionó y se movilizó por el 'no a la guerra', pero ha considerado que ese eslogan no tiene ahora sentido en Madrid o en Bruselas, sino en Moscú. EFE

