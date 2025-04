Temas del día de EFE Economía del miércoles 2 de abril 2025

GUERRA COMERCIAL

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia este miércoles, tras el cierre de la Bolsa de Nueva York, su decisión sobre la magnitud de los aranceles globales que impondrá a los países que -según la Casa Blanca- mantienen barreras comerciales contra los productos y servicios estadounidenses, una medida que podría afectar especialmente a la Unión Europea (UE), México, Canadá y Brasil.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(El anuncio está previsto hacia las 22:00h)

- El sector agroalimentario español aguarda la concreción por parte de Washington, de lo que ese país llama "aranceles recíprocos". EEUU es el primer destino fuera de Europa para los alimentos y bebidas españoles, con ventas por 3.500 millones de euros, y el séptimo socio comercial.

- Se pasarán reacciones de los países afectados por las medidas estadounidenses.

.

DESEMPLEO MARZO

Madrid - Los ministerios de Trabajo y Seguridad Social publican este miércoles las cifras de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social de marzo, después de que en febrero subiera un 0,34 % en tasa mensual, pero supuso un descenso del 8,34 % en tasa interanual.

(Texto) (Infografía) (Foto) (Vídeo)

.

TURISMO EXTRANJEROS

Madrid - El INE difunde este miércoles datos sobre la llegada de turistas extranjeros a España en febrero y su gasto asociado, lo que permitirá comprobar si se mantiene el buen inicio de 2025, después de que en enero se registrara un nuevo máximo histórico en ambos parámetros.

(Texto) (Infografía)

- El foro "Tourism & Economic Barcelona Summit 2025" evalúa vías para transformar el modelo turístico español de forma que garantice la convivencia con los residentes y el impulso de este motor económico. (Texto)

.

CAMPAÑA RENTA

Madrid - La campaña de la renta de 2024 arranca este miércoles para la presentación de declaraciones por internet y cuenta entre sus novedades la posibilidad de pagar mediante la aplicación móvil de pagos instantáneos Bizum.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

.

EEUU AUTOMÓVILES

Washington - El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Tesla da a conocer hoy las cifras de producción y entregas de vehículos en el primer trimestre de 2025, un dato clave para la compañía que ha experimentado un pronunciado retroceso en sus ventas desde que su propietario, Elon Musk, se ha vinculado con la Administración de Donald Trump.

(Texto) (Infografía)

.

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

Valencia - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, visita este miércoles las obras del Canal ferroviario de Acceso a Valencia, que está ejecutando Adif, para conocer los avances de los trabajos en esta infraestructura clave para la integración de la alta velocidad en la capital valenciana.

(Texto) (Foto)

.

R.UNIDO UE

Londres - Los viajeros procedentes de la Unión Europea (UE) deben obtener desde hoy una autorización previa electrónica (ETA, por sus siglas en inglés) para poder entrar en el Reino Unido, cuyo coste de 10 libras (unos 12 euros) ascenderá en solo una semana a 16 libras (unos 19 euros).

(Texto) (Vídeo)

.

ALEMANIA ECONOMÍA (Análisis)

Berlín - El próximo Gobierno de Alemania, que dirigirá previsiblemente el conservador Friedrich Merz, contará con unas posibilidades de endeudamiento inéditas gracias a las últimas reformas constitucionales germanas, lo que podría impulsar la economía de este país y que vuelva a ser la locomotora del crecimiento en Europa. Por Salvador Martínez Mas

(Texto) (Vídeo)

.

.

AGENDA INFORMATIVA

Madrid.- TRANSPORTE MOVILIDAD.- III Congreso Anual de la Asociación Española de Transporte Instituto de la Ingeniería de España, calle del General Arrando 38, Madrid.

09:00h.- Madrid.- TURISMO EXTRANJEROS.- El INE difunde datos sobre la llegada de turistas extranjeros a España en febrero y su gasto asociado. (Texto) (Infografía)

09:00h.- Madrid.- DESEMPLEO MARZO.- Los ministerios de Trabajo y Seguridad Social presentan los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social relativos al mes pasado. (Texto) (Infografía)

09:00h.- Madrid.- DESEMPLEO MARZO.- Los secretarios de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, presentan los datos de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social de marzo de 2025. Ministerio de Trabajo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- GOBIERNO ECONOMÍA.- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, participa en el encuentro Generación de Oportunidades, organizado por Europa Press y McKinsey & Company. Hotel Rosewood Villa Magna. (Texto)

09:20h.- Madrid.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, inaugura el IV Foro Indesia, un encuentro sobre Inteligencia Artificial (IA) en el que la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, realizará la apertura institucional. Auditoria de Campus Repsol. C/ Méndez Álvaro, 44.

09:40h.- Madrid.- MEDIOS PAGO.- El director general de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago del Banco de España, Juan Ayuso, intervendrá en el VII Encuentro Nacional 'Tendencias e innovación en medios de pago' Fundación Rafael del Pino (C/ Rafael Calvo, 39).

09:45h.- Madrid.- FORO ECONOMÍA.- La movilidad sostenible, la defensa y la transformación sanitaria como los tres pilares de la economía que viene son el hilo conductor de la tercera jornada de la quinta edición del Wake Up, Spain!, un simposio organizado por El Español, Invertia y Disruptores Palacio de Linares - Sede Casa de América. C/ del Marqués del Duero, 28001, Madrid. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- SEMANA SANTA.- Feneval, la federación nacional de alquiler de vehículos con y sin conductor, organiza una rueda de prensa para presentar las previsiones del sector de cara a la Semana Santa y analizar el conjunto del mercado rent-a-car. Hotel Quinta de los Cedros (C. de Allendesalazar, 4).

10:00h.- Madrid.- BANCA INFORME.- 'Reputation Lab' presenta los resultados de España de su estudio RepCore Banca 2025. Club Financiero Génova, C/ Marqués de la Ensenada, 14.

10:00h.- Barcelona.- TURISMO CUMBRE.- El foro "Tourism & Economic Barcelona Summit 2025" evalúa vías para transformar el modelo turístico español para garantizar la convivencia con los residentes sin perder el impulso de este motor económico. Participan 3l ministro de Industria, Jordi Hereu, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el director general de Turespaña, Miguel Sanz, entre otros. CosmoCaixa. (Texto)

10:30h.- Valencia.- INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, visita las obras del Canal ferroviario de Acceso a Valencia. (Texto) (Foto)

10:45h.- Madrid.- FORO EMPRESAS.- La consejera delegada de Línea Directa Aseguradora, Patricia Ayuela, intervienen en el foro 'Wake Up Spain', organizado por El Español Palacio de Linares - Casa América (C/ Marqués del Duero).

11:00h.- Madrid.- ESPAÑA INDUSTRIA.- El subsecretario del Ministerio de Industria y Turismo, Pablo Garde, participa en una nueva sesión de los encuentros 'Looking at the Future' de EY, para abordar los "Aspectos clave para la reindustrialización de España". Online.

11.00h.- Madrid.- CAMPAÑA RENTA.- Conferencia de prensa sobre el inicio de la presentación desde hoy de la declaración de la renta de 2024 por internet. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Madrid.- MERCADOS PERSPECTIVAS.- El gestor de Allianz Ciber Security de Allianz Global Investors, Erik Swords, analiza las perspectivas y oportunidades de inversión en ciberseguridad de la gestora. C/ Ortega y Gasset 7, planta 2.

16:45h.- Madrid.- FORO EMPRESAS.- El consejero delegado de Sanitas, Iñaki Peralta, interviene en el foro '¡Despierta, España!', organizado por El Español. Palacio de Linares - Casa América (C/ Marqués del Duero)

18:00h.- Madrid.- BANCO ESPAÑA.- La subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, inaugura el LV Congreso Nacional de Representantes, organizado por la Asociación Española de Alumnos de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Rey Juan Carlos. Campus de Vicálvaro.

Europa

Estrasburgo (Francia).- UE ACERO.- El pleno del Parlamento Europeo debate las últimas propuestas de la Comisión para apoyar al sector del metal y el acero. (Texto)

Londres.- R.UNIDO ECONOMÍA.- La ministra británica de Economía, Rachel Reeves, comparece ante un comité parlamentario para dar explicaciones sobre los anuncios presupuestarios que realizó en la llamada Declaración de Primavera. Parlamento de Westminster.

01:00h.- Londres.- R.UNIDO UE.- Entra en vigor la exigencia de la autorización previa electrónica para entrar al Reino Unido (ETA) para los viajeros de la Unión Europea. (Texto) (Vídeo)

América

Miami (EEUU).- EEUU ESPAÑA.- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, visita Miami para posicionar a la capital española como destino de primer nivel para la inversión extranjera, y prevé y reuniones con empresarios, gremios comerciales y con los alcaldes Francis Suárez y Daniella Levine Cava, de Miami y el condado Miami-Dade, respectivamente. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL INDUSTRIA.- El Gobierno divulga el crecimiento de la producción industrial de Brasil en febrero. (Texto)

15:00h.- Nueva York/Tokio.- NINTENDO CONSOLAS.- La multinacional japonesa Nintendo presenta oficialmente y desvela nuevos detalles de su última apuesta en el sector de los videojuegos: la Nintendo Switch 2, que fue anunciada en enero y debe salir a la venta este año. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Washington.- GUERRA COMERCIAL.- El presidente estadounidense, Donald Trump, anuncia una nueva tanda de aranceles globales contra sus socios comerciales, tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

18:00h.- Lima.- PERÚ PETRÓLEO.- Conferencia de prensa del presidente de la compañía estatal Petroperú, semanas después de que la agencia de medición de riesgos Moody's le asignara una calificación de B3, dentro del rango que se conoce como "bono basura".

23:00h.- Washington.- EEUU AUTOMÓVILES.- El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Tesla da a conocer las cifras de producción y entregas de vehículos en el primer trimestre de 2025. (Texto)

Asia

Nueva Delhi.- INDIA EEUU.- Entran en vigor en la India los aranceles recíprocos anunciados por el presidente estadounidense, Donald Trump, que es espera que afecten principalmente a las exportaciones de productos agrícolas y farmacéuticos indios.

EFECOM

emm

.

.

Redacción EFE Economía (34)913 46 75 74

Puede escribir a economia@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245

.