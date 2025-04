Renuncia como secretario en las Cortes de Castilla y León uno de los discrepantes del PSOE

Valladolid/León, 1 abr (EFE).- Diego Moreno (PSOE) ha confirmado su renuncia al cargo de secretario primero de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, días después de protagonizar durante un descanso del pleno una conversación crítica con la dirección de su partido que fue captada por un micrófono abierto.

Moreno, no obstante, seguirá como parlamentario autonómico del Grupo Socialista por León.

A través de un comunicado, ha vinculado su decisión con la "lealtad" hacia su partido y por "devoción a las ideas que representa", ha resumido antes de precisar que no sabe las causas de su "destitución" al no habérselo comunicado.

Se refiere así a lo ocurrido el pasado miércoles, cuando un micrófono abierto en las Cortes captó la conversación de cuatro procuradores socialistas, entre ellos el secretario primero de la Mesa, en el que criticaban algunas decisiones de la nueva dirección autonómica del PSOE, pero en el caso de Moreno la grabación difundida no incluía palabras suyas.

"Exijo que no se pongan en mi boca palabras que no he pronunciado", plantea sobre lo publicado por algunos medios de comunicación, a los que pide una rectificación por "haber difundido una información falsa que distorsiona" su imagen pública.

En su opinión, "lo más grave" de los últimos días es que "se deslicen medidas disciplinarias a consecuencia de la citada conversación": "Es evidente que se trató de un diálogo privado entre compañeros que fue grabado y difundido sin su consentimiento", ha dicho.

Añade que Ana Sánchez, José Luis Vázquez y Alicia Palomo -quienes junto a él estaban en el momento de la conversación difundida- son "tres de los mejores parlamentarios" del Grupo Socialista, por lo que en su opinión sería un "tremendo error" apartarles de sus actuales responsabilidades. EFE

