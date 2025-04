La subgobernadora del Banco de España dice que las opas hóstiles son más complicadas

Madrid, 1 abr (EFECOM).- La subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, ha afirmado este martes, al ser preguntada por la opa del BBVA sobre el Sabadell, que "una opa hostil siempre es más complicada que una opa no hóstil".

Núñez, que ha participado como invitada en un desayuno informativo del Club Diálogos para la Democracia, ha señalado que el Banco de España tiene poco que opinar en esa opa, pues eso corresponde al supervisor europeo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Ha admitido que "a nivel europeo es verdad que se necesitan entidades fuertes", pero también es verdad que los bancos grandes tiene sus riesgos.

Respecto a la operación del BBVA sobre el Sabadell en concreto, ha manifestado que su opinión personal, que "no sé si la debería dar, a mí lo que no me gusta es que una opa hostil siempre es más complicada que una opa no hostil".

Núñez ha dicho que el Banco de España ni fomenta ni deja de fomentar fusiones bancarias y considera que "tiene que haber entidades grandes y pequeñas", aunque reconoce que los requerimientos son muy exigentes, si bien el proceso de simplificación regulatoria que se propugna ahora recoge una parte de proporcionalidad.

Por otro lado, preguntada por la política arancelaria de la Administración estadounidense ha dicho que va a tener repercusiones negativas para la economía europea, la global y la norteamericana.

Ha indicado que a Europa le queda reaccionar ante ella no tanto con una "guerra de tarifas que no nos llevará a ningún sitio", sino con más Europa.

En cuanto a la repercusión para España, ha indicado que, al no tener una gran balanza comercial con Estados Unidos, el impacto directo en el PIB y en la inflación no es muy grande, pero hay que tener en cuenta los impactos de segunda ronda, ya que si hay una guerra de aranceles de ámbito global, los impactos serán mayores y pueden llegar a la economía española.

Respecto al euro digital, ha manifestado que se plantea como un complemento al efectivo y no como un sustituto.

Según Núñez, el euro digital es una decisión estratégica para ofrecer al ciudadano europeo una solución digital europea y que si Europa no lo hace, vendrá por compañías de fuera, como ocurre con los terminales de venta o las tarjetas de crédito.

En su conferencia inicial, la subgobernadora ha dicho que las incertidumbres macroeconómicas y, en particular, geopolíticas siguen siendo muy elevadas, afectando potencialmente a las exportaciones, consumo o inversión, lo que hace que el Banco de España no espere, a priori, incrementos significativos de volúmenes de crédito en 2025.

Núñez, que ha destacado el desapalancamiento de empresas y hogares españolas desde la gran crisis financiera global, ha dicho que esperan que para 2025 la estabilización de la inflación en el entorno del 2,5 % y los menores tipos de interés contribuyan a reducir la carga financiera sobre hogares y empresas.

En cuanto a la rentabilidad de los bancos, de un 14,7 % de RoE en 2024, ha dicho que esperan que en 2025 se estabilice en niveles relativamente altos, así como los ingresos por comisiones, los costes operativos y por el impuesto a la banca.

Ha señalado que la incertidumbre política puede afectar a los grandes bancos con presencia internacional, sobre todo en Estados Unidos y Latinoamérica, por los impactos de las nuevas condiciones arancelarias.

También ha dicho que las entidades deben incorporar el riesgo geopolítico en todos sus procesos de gestión del riesgo y los bancos deben estar adecuadamente preparados para gestionar este nuevo factor. EFECOM