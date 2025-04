La delegada del Gobierno niega que una alerta Es_Alert requiera autorización del Ejecutivo

València, 1 abr (EFE).- La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que "es falso" que para enviar mensajes Es_Alert se requiera la autorización del Gobierno y ha mostrado su sorpresa de que después de cinco meses, la Diputación todavía no sepa cómo funcional ese sistema.

La vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Reme Mazzolari, ha asegurado este martes, en una comparecencia ante los medios tras la comisión de investigación sobre la dana promovida en la Corporación Provincial, que el protocolo de los envíos de mensajes Es_Alert "requiere la autorización del Gobierno central".

"No me lo puedo creer", ha afirmado Pilar Bernabé en su cuenta oficial de X, junto a esta noticia de la Diputación, y ha añadido: "¿Después de 5 meses aún no saben cómo funciona? ¿Pero en manos de quién estamos?". EFE