La 080 Barcelona Fashion inicia este martes una edición cargada de reencuentros y debuts

Barcelona, 1 abr (EFE).- Los reencuentros con la pasarela de la moda catalana de María Escoté, ManéMané o Eñaut, al que se echó de menos en la edición de octubre por primera vez, marcarán una nueva edición de la 080 Barcelona Fashion, en la que también debutarán firmas como Acromatyx, Rubearth o Maison Moonsieur.

En un recinto modernista Sant Pau que los organizadores ya advierten se queda cada vez más pequeño para un evento que no ha parado de crecer en los últimos años, tal y como señalaba hace unos días la directora de la 080, Marta Coca, echará a andar este martes una nueva edición de la cita barcelonesa, la más influyente de España para la prensa internacional.

En total se celebrarán 24 desfiles de diseñadores o marcas que presentarán sus nuevas colecciones para el otoño-inverno o bien lo que está a punto de llegar a las tiendas, lo que se conoce como 'see now, buy now'.

Como viene siendo habitual, dos firmas locales veteranas y de arraigo al tejido de punto, Simorra y Escorpion, desfilarán el primer día, junto a las también clásicas Eiko Ai y Lola Casademunt by Maite (en el que será el primer desfile tras la muerte de su fundadora).

Seguirán el resto de la semana otras marcas fieles a la cita barcelonesa como Custo Barcelona -que no se olvida de desfilar en casa además de hacerlo en Nueva York, Madrid y Milán-, Txell Miras, Dominnico, The Label Studio, Eiko Ai, AAA Studio, Comte Spain, Guillermo Justicia o Álvar Merino.

Debuts de María Escoté, Carlos Doblas y Ernesto Naranjo

Pero junto a estas hay otros ocho diseñadores o firmas que presentarán por primera vez (o tras un largo paréntesis) sus colecciones en la 080 Barcelona Fashion como la diseñadora barcelonesa María Escoté, jurado en el programa de televisión 'Maestros de la costura' junto a Lorenzo Caprile y Palomo Spain y más habitual de las pasarelas madrileñas.

También Carlos Doblas con su firma Doblas tras un silencio de 15 años después de haber cerrado su firma con su nombre y apellido y Eñaut, el 'enfant terrible' de la moda catalana -vasco afincado en Barcelona- que la pasada edición se tomó un descanso para volver con más fuerza tras diez pasarelas sin interrupciones.

Asimismo, Barcelona también se prepara para recibir al alicantino Juan Vidal, a Acromatyx (de Franx de Cristal y Xavi Garcia), Maison Moonsieur (de Marc Moon), ManéMané (del cacereño Miguel Becer), Rubearth (del venezolano afincado en Galicia, Gabriel Nogueiras) y Ernesto Naranjo, discípulo de casas como Margiela, Balmain y John Galliano.

La 080 Barcelona Fashion, con apoyo de la Generalitat de Cataluña, se basa en valores como la sostenibilidad y la diversidad, y por eso es habitual ver modelos que no se ajustan a la normatividad de talla, género o edad habituales de la industria. EFE