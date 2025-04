Delegada del Gobierno dice que hay tres denuncias por amenazas a Mazón y anima a denunciar

València, 1 abr (EFE).- La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha concretado que se han registrado tres denuncias relacionadas con mensajes amenazantes en redes sociales contra el president Carlos Mazón, y ha animado a presentar las demandas orrespondientes a quienes se sientan víctimas de delitos de odio y de amenazas.

Bernabé, que ha señalado que no puede aportar ningún detalle sobre la detención el pasado 27 de marzo de un hombre de 30 años por amenazar de muerte a Mazón que pasó a disposición judicial o sobre si puede haber más detenidos, ha manifestado que se han presentado tres denuncias y la Policía Nacional está trabajando en ellas.

Preguntada por las amenazas durante una visita a Guadassuar, la delegada ha condenado "todos los ataques y amenazas" y ha lamentado que las redes sociales "desgraciadamente se han convertido en un espacio donde verter odio y donde proferir amenazas contra distintas personas".

Tras agradecer a la Generalitat que haya presentado las correspondientes denuncias, ha recomendado y animado a denunciar a quien se pueda ver afectado, porque las denuncias "sirven para que la Policía pueda actuar, como ha hecho y como va a seguir haciendo".

Bernabé ha apuntado que ha tenido que leer algún comentario del Partido Popular exigiéndole como delegada del Gobierno que garantice la seguridad, pero "se les ha olvidado decir y agradecer el trabajo de la Policía, que efectivamente ha garantizado la seguridad del president".

"Lo que ha hecho la Policía Nacional es actuar de forma eficaz como lo hacen siempre y les quiero felicitar por el gran trabajo y el gran esfuerzo que han hecho, y animo a todas aquellas personas que se sientan amenazadas a que denuncien para que la Policía pueda hacer su labor", ha reiterado.

Esto lo dice porque "es importante y necesario dentro de una sociedad democrática", ha añadido antes de afirmar: "Sí condeno cualquier tipo de violencia verbal o cualquier tipo de agresión que se produzca ante cualquier persona y, por supuesto, también ante el president".

A su juicio, "quien crispa el ambiente es quien no quiere escuchar a la ciudadanía, que ha hablado de forma pacífica y de una forma clara en las últimas manifestaciones" contra la gestión de Mazón de la dana del 29 de octubre.

Preguntada por el hecho de que se informara este lunes de la detención, cuando ésta se produjo el día 26, y de la acusación de que se ha dejado pasar la manifestación del pasado sábado para informar de ella, la delegada ha opinado que es una cuestión del PP y sus representantes querer generar "polémicas donde no existen".

"Se ha producido un hecho, ha habido una denuncia y la Policía ha actuado de forma diligente. La Policía no manda comunicados permanentemente cada vez que detiene a alguien", ha argumentado.

Bernabé ha asegurado que no va a pronunciarse sobre las acusaciones a la izquierda de querer sacar rédito político de las manifestaciones contra la gestión de Mazón: "Es que a mí me cansa mucho el circo este. Fíjese donde estoy -en una visita a actuaciones en caminos rurales e infraestructuras agrarias afectadas por la dana en Guadassuar- y cómo estoy y dónde he estado, dónde estoy y dónde estaré".

"He estado en estos municipios, he estado viendo cuáles son las necesidades de la ciudadanía y desde luego, la ciudadanía lo que merece es que sigamos trabajando y que estemos dedicados a esto. En el circo, el barro, todas esas cosas y esa sobreactuación y espectáculo verbal al que nos tienen acostumbrados últimamente, conmigo no van a contar", ha manifestado. EFE