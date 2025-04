Animan a marcar desde mañana la 'X Solidaria' al 48 % de contribuyentes que no lo hace

Madrid, 1 abr (EFE).- Las entidades sociales han lanzado este martes la campaña 'X Solidaria', en vísperas del inicio de la Renta, para invitar a marcar la casilla 106 o de Actividades de Interés Social sobre todo al 48 % de los contribuyentes que aún no lo hace, muchos de ellos jóvenes que hacen por primera vez la declaración.

Durante la presentación de la iniciativa, este año con el lema #HazQuePase, la presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), Yolanda Besteiro, ha destacado que la recaudación de 512 millones de euros del anterior ejercicio permitió a las entidades sociales realizar 47 millones de atenciones directas a personas que más lo necesitan.

"Todavía hay un 48 por ciento de personas que no se anima a marcar la equis, bien por desconocimiento o bien porque tenga algún tipo de duda; no te van a devolver más porque no marques, ni vas a tener que pagar más porque marques", ha aseverado Besteiro, quien ha recordado se apoya con la recaudación del 0,7 % a personas en situación de vulnerabilidad, que podemos ser "cualquiera de nosotros".

Las entidades sociales animan a los más de 36 millones de contribuyentes a hacer este gesto gratuito y solidario, tal y como hicieron 12,3 millones que la marcaron el pasado año.

"Los que no la marcan son perfiles de todo tipo, pero se observa un incremento de 2 puntos en los contribuyentes de entre 20 a 29 años que no marcan ni la casilla de la Iglesia, ni la de fines sociales; son declarantes por primera vez", ha asegurado la responsable de la POAS.

Por ello, entre las iniciativas de la campaña se incluyen acciones específicas dirigidas al público más joven, que en muchos casos presentan la Renta a través de la aplicación y la casilla está en otro apartado.

Si todas las personas marcaran la casilla se podrían recaudar 861 millones de euros para proyectos sociales, señala la campaña.

Con la recaudación de la 'X Solidaria' se apoyan programas para la infancia, familias, personas con discapacidad, mayores o mujeres en situación de vulnerabilidad. Además, casi el 20 % de lo recaudado se destina a proyectos de cooperación en diferentes países.

La directora general de Familias y Diversidad del Ministerio de Derechos Sociales, Patricia Bezunartea, ha señalado que el gesto de marcarla permite "canalizar la solidaridad" de las personas y de las empresas y generar una fórmula colaborativa para financiar proyectos sociales.

Para mostrar el impacto de la 'X Solidaria', ha ofrecido su testimonio la madre de Adriá, un niño con discapacidad auditiva, que ha incidido en la importancia de programas como el de Fiapas, como el que se apoya con esta recaudación, de detección precoz de la hipoacusia a lo largo de la infancia.

Por su parte, Ramiro Gómez, profesor del colegio Montserrat de Madrid, ha puesto en valor los talleres de prevención de conductas de riesgo de la red de atención a las adicciones UNAF que han ayudado a su alumnado. EFE