Moleiro: "Es un empate muy trabajado"

Vigo, 31 mar (EFE).- El internacional sub-21 Alberto Moleiro, autor del gol de la UD Las Palmas frente al Celta, que deja a su equipo a un punto de la zona de salvación, espera que su equipo “haga bueno” el punto sumado en Balaídos ganando la próxima jornada a la Real Sociedad.

“Es un empate muy trabajado, ahora hay que hacerlo bueno el domingo en casa. Vamos a seguir en este camino, compitiendo todos los partidos. Ha sido un partido difícil, ante un rival muy duro que te exige estar juntos, que te exige estar sobre todo juntos en defensa y lo hemos hecho. Creo que es un punto muy merecido”, comentó.

El centrocampista tinerfeño reconoció que llegaba “un poco tocado” después de jugar con la selección, y no quiso profundizar en el polémico gol anulado a su compañero Fábio Silva, por fuera de juego previo de Mcburnie, porque “en el campo no lo he visto”.

“Se ve que hay un fuera de juego previo de Oli, si así lo ha decidido el árbitro, pues a seguir, no nos queda otra”, comentó Moleiro, que mandó un mensaje de ánimo a su compañero Jasper Cillessen, que tuvo que retirarse en camilla del terreno de juego en el minuto 27. EFE

