La reforma de pensiones pasa el primer examen de la AIReF, que alerta de la sostenibilidad

Madrid, 31 mar (EFE).- La AIReF ha constatado que la reforma de pensiones se ajusta a la denominada regla de gasto, por lo que no habrá que tomar por ahora medidas adicionales, pero alerta de que la sostenibilidad del sistema de pensiones no ha mejorado y cuestiona la metodología fijada por el Gobierno para evaluar la reforma.

De acuerdo con el informe publicado este lunes por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el gasto en pensiones se sitúa en el 14,6 % del PIB en promedio en el periodo 2022 y 2050, mientras que las medidas de ingresos ascienden al 1,4 % del PIB, lo que arroja una diferencia del 13,2 %, una décima por debajo del nivel que habría obligado a activar la denominada "cláusula de cierre" y plantear medidas.

No obstante, la AIReF alerta de que la sostenibilidad del sistema de pensiones no ha mejorado y eleva a 3,4 puntos del PIB el crecimiento del gasto hasta 2050, a la vez que cuestiona la metodología de esta regla de gasto, fijada por el Gobierno en la reforma de pensiones, que "no constituye un indicador de sostenibilidad" y "merma su capacidad de supervisión e independencia".EFE