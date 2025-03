El PP, sobre si sus CCAA darán datos sobre las plazas de menores migrantes: "Van a cumplir con la ley"

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha asegurado este lunes que las comunidades autónomas del Partido Popular van a "cumplir con la ley", después de ser preguntado si esas autonomías van a ofrecer datos sobre las plazas y cifras de menores migrantes no acompañados como exige el decreto del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Lo que le puedo decir de esta materia es que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, con sus presidentes y presidentas a la cabeza, van a cumplir con la ley", ha declarado Sémper cuando ha sido interrogado expresamente si la cúpula del PP sabe qué van a hacer cada una de sus comunidades y si todas ellas van a entregar el documento exigido por el decreto del Gobierno.

En una rueda de prensa en la sede del PP, Sémper ha indicado que las CCAA del PP "van a cumplir con la ley con un principio moral y ético que es inexcusable, y es cumplir también con las condiciones mínimas humanitarias exigibles para el trato a los menores no acompañados".

"Y por lo tanto van a cumplir también con los intereses y con los derechos de los ciudadanos a los que sirven y que reclaman también que sus comunidades autónomas, en todo caso, tengan los recursos suficientes para atender de una manera humanitaria a sus menores no acompañados", ha dicho, para añadir que eso lo harán "dentro del cumplimiento de la ley por supuesto".

Asimismo, el portavoz nacional del PP ha recordado que hace una semana el Tribunal Supremo dio diez días al Gobierno de Pedro Sánchez para que "se haga cargo de los mil menores no acompañados que han pedido asilo en Canarias".

"Es un escándalo", ha dicho, para acusar al Gobierno de no cumplir con su obligación de "dotar de recursos para atender de una manera humanitaria a los menores no acompañados", de forma que las autonomías lo puedan hacer "con garantías humanitarias", y de "no cumplir tampoco con las competencias directas que tiene en materia de asilo".

CRITICA EL "CAOS" DE SÁNCHEZ EN POLÍTICA MIGRATORIA

En este sentido, ha indicado que, frente a este "caos" del Gobierno, el PP apuesta por "una política migratoria identificable" que dote de "recursos suficientes a las comunidades autónomas para que puedan acoger a sus menores no acompañados con garantías".

"Y frente a este caos, las comunidades autónomas del Partido Popular cumplirán con la ley, defendiendo los intereses de los ciudadanos a los que sirven, sin duda", ha apostillado Sémper ante los medios.