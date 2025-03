Carlos Garach deja la natación para enrolarse como militar

Madrid, 31 mar (EFE).- El nadador granadino Carlos Garach, quien participó en los Juegos de París en las pruebas de 800 y 1.500 metros y en la de 10 kilómetros en aguas abiertas, ha decidido abandonar la natación temporalmente para emprender su carrera como militar, su "sueño desde pequeño".

Garach, de 20 años y actual campeón de España de 400 metros libres, asegura que deja "por un tiempo", la natación de forma profesional para enrolarse en el Ejército, pero con el convencimiento de que regresará a las piscinas.

"Es una decisión que llevo varios meses pensando. No ha sido una decisión fácil, pero creo que ahora mismo es la correcta. He decidido dejar por un tiempo la natación de forma profesional, no sé cuánto durará pero estoy seguro que volveré", relata el nadador del Club Natación Churriana en sus redes sociales.

El Comité Olímpico Español (COE) y el Ministerio de Defensa firmaron un convenio el pasado mes de octubre por el cual los deportistas de alto nivel, como es el caso de Garch, tendrían facilidades a partir de este año para ingresar en alguno de los tres Ejércitos a través de la convocatoria anual de tropa y marinería con el fin de desarrollar una carrera profesional en paralelo a su trayectoria en la alta competición.

En el caso del que fue campeón del mundo júnior de los 800 y los 1.500 libre en 2022, se retira de la competición para centrarse en su nueva actividad castrense: "Hoy empiezo un nuevo capítulo en mi vida, centrándome en los míos y en mi sueño desde pequeño. En unos meses iniciaré mi carrera militar alejado de las piscinas".

Garach se estrenó como olímpico en París, donde participó en los 800, los 1.500 y el relevo 4x200, pruebas en las que quedó eliminado en las series clasificatorias. En la prueba de 10 kilómetros en aguas abiertas, se retiró antes de completar la cuarta vuelta al circuito en el río Sena.

En su mensaje de despedida, Garach muestra su agradecimiento a todos los estamentos de la natación y a quienes confiaron en él y le transmitieron su "apoyo incondicional", entre ellos, su entrenador, Xavi Casademont, miembros de la Federación Española de Natación y familiares.

"Siempre ha estado ahí y es la persona que me ha hecho ser el nadador que soy", asegura del que ha sido su preparador desde hace más de cuatro años.

De su actual club, el CN Churriana, y de los anteriores donde ha militado, subraya: "Han sido un resguardo cuando todo se me caía encima. Ha sido, es y será un orgullo poder defender vuestros colores". EFE