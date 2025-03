Baltasar Garzón, sobre el caso Dani Alves: "Hay que esperar, como ocurrió con La Manada, a ver qué establece el Supremo"

El exjuez de la Audiencia Nacional (AN) Baltasar Garzón ha hablado este lunes sobre la sentencia del caso Dani Alves, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña absolviese al exjugador de fútbol del delito de agresión sexual: "Hay que esperar, como ocurrió con La Manada, a ver qué establece el Tribunal Supremo".

Así lo ha señalado esta tarde en una conferencia llevada a cabo en Pontevedra bajo el título 'A xustiza, é xusta?' (La justicia, ¿es justa?), donde ha emplazado a los asistentes a esperar la resolución del Supremo al igual que ocurrió con 'La Manada', que finalmente este tribunal elevó de 9 a 15 años de prisión la pena a los cinco miembros de este grupo al considerar que mantuvieron un delito de violación continuada cuando agredieron sexualmente a una joven en las fiestas de San Fermín del año 2016.

Garzón ha recordado que, en un primer momento, la Audiencia Provincial condenó a Alves a cuatro años y medio de cárcel, mientras que el Tribunal Superior de Justicia catalán revocó dicha sentencia, absolviendo al deportista.

"En síntesis, la primera da credibilidad a la denuncia, a la mujer, a la violentada y a los testimonios que la avalan y a los análisis policiales. La segunda lo cuestiona, distinguiendo la credibilidad de la fiabilidad, no viendo fiable el testimonio de la víctima", ha indicado.

Según él, "si no se tiene un conocimiento más o menos aproximado" es "muy difícil" entender determinadas situaciones, por lo que es necesario "hacer pedagogía" para comprender que es posible que la primera sentencia "no acertase" o que esta segunda sentencia "no acierta al revocarla".

De ahí que sea necesario esperar a lo que dicte el Supremo. "Pero falta esa pedagogía", ha insistido, apelando a la "innecesidad" de que "todo el mundo opine sin leerse las resoluciones" y poniendo el foco también en la "presunción de inocencia", refiriéndose a afirmaciones del campo político, social y en los medios de comunicación.

"Nos puede doler mucho una sentencia, no quiero ni imaginar lo que a esa mujer se la ha producido desde el jueves hasta hoy", ha indicado, pero insistiendo en el "peligro" de determinadas afirmaciones, teniendo en cuenta que los ciudadanos tienen muchos más problemas que no les permiten analizar el fondo del asunto.

Todo ello después de conocerse la semana pasada que la Sección de Apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó por unanimidad la sentencia que condenó al exjugador del FC Barcelona, Dani Alves, a 4 años y 6 meses de prisión por la agresión sexual a una joven en la discoteca Sutton, en Barcelona, en diciembre de 2022.

JUSTICIA

En su intervención, Garzón ha hablado también de la importancia de que los jueces "no se crean el poder judicial", sino "administradores del mismo". Para él, ese "matiz" es necesario, porque, según ha destacado, los titulares de dicho poder son los ciudadanos.

Para él, España tiene un "grave problema" debido a que gran parte de la población desconfía de la justicia o no cree en la independencia judicial. Además, entre otros temas, ha indicado que, a su juicio, la investigación debería estar en mano de los fiscales y no del juez de instrucción.

"El sistema no es bueno, pero no ha habido el valor suficiente en el Parlamento español para modificar la ley", ha subrayado.

En la misma conferencia, organizada por el Ateneo de Pontevedra en colaboración con la Fundación Internacional Baltasar Garzón, han participado también la profesora de Filosofía del Derecho de la USC Sonia Rodríguez y el decano de la Facultad de Derecho de la UdC y exalcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro.