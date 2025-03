Montero dice que Moreno "no aporta nada" y en el PP "no se envuelven en la bandera más que para confrontar" con Gobierno

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha considerado que el presidente andaluz, Juanma Moreno, "en lo concreto no aporta nada ningún día para la mejora del bienestar de los ciudadanos" y ha critico que en el PP "se han borrado del Estatuto de Autonomía de Andalucía, se han borrado del impulso al autogobierno y no se envuelven en la bandera más que para confrontar contra el Gobierno de España".

Según ha señalado Montero en su intervención en el Congreso del PSOE de Málaga, el presidente de la Junta "se ha creído que gobernar consiste en estrechar manos, en hacerse una foto, en más o menos parecer un hombre educado, de puntillas, sin asumir sus competencias, todo el día confrontando para que parezca que hay un enemigo en el otro lado".

Ha incidido en que Moreno no aporta "nada y no lo hace en el empleo, no lo hace en la sanidad, ni en la educación, ni en la vivienda, ni en las políticas de dependencia, ni en la justicia gratuita, ni en el transporte".

"No hay una sola política que pueda ser emblemática de estas etapas de gobierno porque detrás de San Telmo no hay nada, nada que discutir, nada que aportar; eso sí, todo el día peleando con Pedro Sánchez", ha criticado la socialista.

Según ha incidido, "la política se llama confrontar contra Pedro Sánchez por la financiación, por las infraestructuras, por el transporte, da igual por qué, porque consiste simple y llanamente en tener un enemigo en el otro lado, a quién justificar o en quién justificar tu propia incompetencia".

Montero ha defendido que "la política, los gobiernos, los territorios se mueven como las bicicletas, si uno no pedalea, se cae, si uno no va a la velocidad que van los demás, se queda atrás, si uno no le pone empuje, gana, ilusión, talento a lo que hace, el proyecto no prosigue, no prospera".

En este punto, ha recordado "el nefasto honor de haber convertido en esta legislatura a Andalucía en la comunidad autónoma con menor riqueza por habitante de España", algo que, ha dicho, "es obra de Moreno Bonilla, que no ha sumado las competencias autonómicas a las que el Gobierno estaba impulsando, permitiendo el mayor crecimiento económico de nuestra historia".

Así, ha reivindicado los logros del Gobierno "creando mayor empleo que nunca, combatiendo la inflación que está en unos niveles que hace escasamente dos años no podíamos ni soñar, saneando las cuentas públicas, blindando el Estado del Bienestar, reconociendo derechos, el Ingreso Mínimo Vital, Ley de Eutanasia, todo lo que nos permite seguir avanzando en nuestra dignidad como seres humanos".

Y eso, ha lamentado, no se complementa con el Gobierno autonómico, porque, ha incidido, los 'populares' "se han borrado del Estatuto de Autonomía, se han borrado del impulso al autogobierno, no se envuelven en la bandera más que para confrontar contra el Gobierno de España".

Montero ha dicho que desde Málaga, "cuna del andalucismo de nuestra tierra y desde el lugar donde tantas mujeres pelearon siempre por darle la vuelta al mapa, porque el sur no fuera un territorio esclavizado a costa de los intereses del norte", los socialistas quieren "el andalucismo para que progrese nuestra tierra, para que nuestros jóvenes dejen aquí su talento, para que nuestros mayores reciban la recompensa de una vida digna, para que las mujeres se empoderen y puedan participar en primer plano de la vida pública, empresarial, de la vida de las administraciones".

"Para en definitiva, caminar hacia el progreso con nuestra bandera, con nuestro himno, con nuestro Estatuto que consiguió que Andalucía se pusiera en pie, para eso queremos nuestras competencias". Por eso, ha instado a que "vuelva un gobierno justo a la Junta de Andalucía, de futuro, de progreso, que vele por el interés general, que se ocupe de verdad del progreso".

Ha defendido la unidad y fortaleza del PSOE y ha asegurado que el partido va "a ganar la Junta de Andalucía, por los hombres, por las mujeres de esta tierra". Además, ha reivindicado las políticas del Gobierno central y "la inacción, la injusticia de las políticas que practica el gobierno de la derecha cada día".

Sobre vivienda, ha precisado que se ha impulsado en Málaga "más de 3.000 vivienda del parque público desde el Gobierno de España que apenas tiene competencia en política de vivienda" y ha preguntado "cuántas ha impulsado el Gobierno de la Junta", asegurando que "cero". "Eso sí luego van a la foto; es más, paga el Gobierno y luego dicen que se mete el Gobierno por la cara en la foto. No, por la cara se mete usted que no ponen ni un euro", ha apostillado.

En sanidad, ha asegurado que ahora "la culpa" del mal funcionamiento de la sanidad y de las listas de espera "es de Pedro Sánchez", que, ha apuntado, "se convierte permanentemente en la excusa del que no está dispuesto a hacer nada, del que no tiene ideas, de quien no cree en la capacidad de Andalucía".

Por eso, ha insistido en que se necesita "recuperar el Gobierno de Andalucía para seguir haciendo de la sanidad el orgullo de esta tierra" y ha recordado cuando durante los gobiernos socialistas "se abría un telediario con la investigación, con las nuevas infraestructuras, con el trabajo de los profesionales".

En educación, ha criticado que lo que ha hecho Moreno "es cerrar aulas públicas, no bajar la ratio, no intentar más personalización en la educación", al tiempo que "siguen abriendo colegios concertados, y, lo peor, ponen en marcha universidades privadas", que ha considerado "la principal amenaza que tiene la clase trabajadora". "No podemos permitir que alguien se compre el título", ha lamentado.

Igual ocurre, ha considerado, en la dependencia, con "600 días de tiempo medio para que se atienda a una persona que evidentemente si recurre a la dependencia es porque tiene necesidades urgentes". En este punto, ha asegurado que el Gobierno de España "ha multiplicado por cuatro los recursos que ponía el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con incremento de un 150%, igual que incrementamos 5.000 millones las partidas del ingreso mínimo vital".

Pero, por contra, ha afeado que la Junta de Andalucía "no ha incorporado en la misma medida recursos, ha ido retirando su financiación". Además, ha dicho que "lo más flagrante es que ha retirado la renta de inserción, el dinero que Andalucía destinaba a los pobres, a las personas que no tienen ningún recurso" en una tierra "donde hay el mayor índice de pobreza infantil, en la tierra donde todavía tenemos barrios, en muchas ciudades desfavorecidos".