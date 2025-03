Montero dice que Moreno "no aporta nada" solo "confronta contra Pedro Sánchez"

Málaga, 30 mar (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha asegurado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "no aporta nada", solo "confronta contra Pedro Sánchez" para que parezca que hay un enemigo al otro lado.

En la inauguración del Congreso Provincial del PSOE en Málaga, Montero ha dicho que el presidente de la Junta se ha creído que gobernar es estrechar manos, hacerse una foto y parecer un hombre de educado, "pasar de puntillas sin asumir competencias", ha agregado.

La número dos del PSOE andaluz ha lamentado que Moreno no aporta nada para el bienestar de los ciudadanos ya que el PP "se han borrado del Estatuto de Autonomía de Andalucía, se han borrado del impulso al autogobierno y no se envuelven en la bandera más que para confrontar contra el Gobierno de España".

La dirigente socialista ha criticado que "no hay una sola política que pueda ser emblemática de estas etapas de gobierno porque detrás de San Telmo no hay nada, nada que discutir, nada que aportar; eso sí, todo el día peleando con Pedro Sánchez" para justificar "su propia incompetencia".

Ha señalado que "la política, los gobiernos, los territorios se mueven como las bicicletas, si uno no pedalea, se cae, si uno no va a la velocidad que van los demás, se queda atrás, si uno no le pone empuje, gana, ilusión, talento a lo que hace, el proyecto no prosigue, no prospera".

Montero ha recriminado a Moreno "el nefasto honor de haber convertido en esta legislatura a Andalucía en la comunidad autónoma con menor riqueza por habitante de España" y ha pedido que se vuelva a un gobierno justo, "de futuro, de progreso, que vele por el interés generales, que se ocupe de verdad del progreso". EFE