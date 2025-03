Montero dice que Feijóo pide elecciones cada día para que no se hable de su liderazgo

Málaga, 30 mar (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha asegurado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pide elecciones cada día para que no se hable de su liderazgo al frente del Partido Popular, pero el Ejecutivo va a agotar la legislatura "y si quieren hacer cambios tienen por delante casi tres años".

En la inauguración del Congreso Provincial del PSOE en Málaga, Montero ha dicho a los militantes del PP que si quieren hacer cambios tienen por delante casi tres años para desarrollarlos, tienen tiempo para recomponerse y ha insistido en que van a agotar la legislatura.

A este respecto Montero ha asegurado que en las organizaciones políticas se escucha algunas veces: "oye, que no se replantee relevo porque las elecciones están a la vuelta de la esquina y entonces no nos va dar tiempo a recomponernos", y ha mantenido que esa es la causa por la que Feijóo no deja de pedir elecciones "para que su liderazgo siga al frente del Partido Popular".

"Todo el día impugnan el resultado de las urnas y todos los días piden elecciones y dice uno, qué pesado", ha mantenido la dirigente socialista.

Montero ha calificado al partido mayoritario de la oposición como "el partido Mopongo, a todo". "Subida de pensiones, Mopongo; transporte gratuito, Mopongo; que haya una capacidad de que el empleo sea estable, una reforma laboral que permita que los trabajadores tengan un horizonte de vida, una subida del salario mínimo interprofesional, Mopongo", ha ironizado.

En su opinión, esto es "simple y llanamente porque no aceptan los resultados democráticos del pueblo que decidió el 23 de julio, que sí, que con todas las dificultades, sudando la camiseta cada día, era un gobierno progresista el que se tenía que poner al frente de España".

Sobre la interparlamentaria que celebra el PP este fin de semana en la capital andaluza ha dicho que "vienen a esconderse a Sevilla" y ha asegurado que lo hacen sin ninguna propuesta, "nunca sale de estas reuniones un proyecto de país, un proyecto de ciudad, de comunidad autónoma, nunca", porque, ha criticado, "no lo tienen".

Para Montero "ellos sólo hablan de la confrontación, sólo se dedican al barro, al ruido, a la difamación, pero jamás ponen un proyecto encima de la mesa que permita complementar los que los socialistas impulsamos".

Ha lamentado "esa forma de abrazar a la ultraderecha que tiene el PP en España, que no se parece nada a lo que se practica en otras partes del mundo y aquí los suavones, los que parece que nunca rompen un plato pero que están dándole juego todos los días permanentemente a los contravalores que representa esta ideología, sea en Valencia, sea en Sevilla, sea en La Coruña, en cualquier sitio".

Por ello, según Montero, hay que reforzar el proyecto progresista del PSOE y "denunciar que esa alianza entre la ultraderecha y la derecha de este país está dañando el interés general de los ciudadanos".

Respeto a Valencia, la líder socialista ha lamentado el "negacionismo" climático con el rechazo al Pacto Verde Europeo y al acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos después de una dana y sus consecuencias y ha recordado que este pasado sábado "miles y miles de valencianos salieron a la calle pidiendo lo que es de justicia, la dimisión de Carlos Mazón, porque ha sido un negligente y porque es un presidente que no está a la altura del interés de los ciudadanos".

También ha criticado ese pacto con la ultraderecha porque no se va a aplicar la política migratoria, "que deja en una situación complicada a miles y miles de personas" y ha pedido tener una migración ordenada porque "son seres humanos y lo primero que hay que defender es la dignidad de las personas, de los niños particularmente". EFE

