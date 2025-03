Marc Márquez se muestra 'dolido' por el error, pero le resta importancia

Redacción deportes, 30 mar (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), que se fue por los suelos cuando era líder destacado del Gran Premio de las Américas de MotoGP, dijo estar "dolido" por el error cometido, pero también resto importancia al mismo pues queda mucho campeonato por delante.

"Evidentemente, duele cometer este tipo de errores, duele perder 25 puntos de esta manera, pero el motociclismo es así, pero sé perfectamente porqué me he caído, porque he cortado demasiado ese piano a derechas y eso me ha hecho perder el tren delantero, pero lo más importante es que la confianza sigue intacta", asegura Márquez.

"Lo positivo para nosotros es que hemos cometido un gravísimo error y así y todo estamos a la par y vuelve a empezar el campeonato", insiste Marc Márquez, quien se muestra contento por el liderato de su hermano Alex Márquez en el campeonato. EFE