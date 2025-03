Gobierno de Milei niega una futura devaluación del peso argentino mientras espera al FMI

Buenos Aires, 30 mar (EFECOM).- El jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, negó este domingo que haya una futura devaluación del peso argentino, mientras el Gobierno espera un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que sería de al menos 20.000 millones de dólares

"Varios operadores dicen que el dólar va a subir porque no entienden la economía que plantea Javier Milei o porque quieren que le vaya mal, pero el presidente dijo que no va a devaluar", afirmó Francos en una entrevista con radio Rivadavia.

El funcionario adelantó que continuará habiendo una estabilidad del tipo de cambio en Argentina porque continuarán el superávit fiscal, las condiciones macroeconómicas "razonables" y la moneda fija .

"El tipo de cambio no va a variar, no especulen con eso", afirmó, y advirtió de que aquellos que intenten especular con una devaluación "van a perder o, si no pierden van a quedar igual".

Tras casi dos semanas de crecientes dudas y rumores entre los inversores sobre el programa que Argentina negocia con el FMI, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió este jueves a revelar el monto de los nuevos préstamos que el Gobierno de Javier Milei pretende obtener del Fondo, un dato con el que busca llevar tranquilidad a los mercados.

"El monto que nosotros acordamos es de 20.000 millones de dólares", anunció Caputo al disertar en una conferencia regional en Buenos Aires sobre la regulación del sector asegurador.

El ministro reveló además que, en paralelo al acuerdo de facilidades extendidas que se busca con el FMI, Argentina negocia con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe CAF fondos adicionales -cuya cuantía no precisó- que también se destinarán a reforzar las reservas del Banco Central.

EFE

lgu/may