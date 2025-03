Esteban comienza ese domingo su andadura como presidente del PNV, "el mayor de los honores" para él

El hasta ahora portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, comienza este domingo su andadura como presidente del EBB de la formación jeltzale, "el mayor de los honores" para él como afiliado del partido, nacionalista y "amante" de Euskadi.

Esteban Bravo, nacido en Bilbao en 1962, doctor en Derecho por la Universidad de Deusto, vive en la localidad vizcaína de Zeberio y está casado con la expresidenta del BBB Itxaso Atuxa, con la que tiene dos hijos. Afiliado al PNV desde los 16 años, su trayectoria política comenzó en la Diputación de Vizcaya, donde fue secretario general de Presidencia y portavoz.

Tras presidir las Juntas Generales de Vizcaya, fue elegido diputado en 2004, donde ha permanecido durante 21 años. Su adolescencia estuvo marcada por la política, en un momento en que se salía "del oscuro túnel del franquismo, la democracia se abría paso y todo estaba por hacer", tal como ha explica él mismo en el perfil facilitado por el PNV.

En ese momento "de efervescencia política" es cuando decidió, con 16 años, afiliarse al PNV con el que compartía "principios y valores: la defensa de los derechos humanos, la democracia y el amor hacia mi país, Euskadi".

Con 20 años fue nombrado secretario del Consejo Nacional de EGI, las juventudes jeltzales. Terminó su estudios en 1985, cuando se licenció en Derecho en Deusto y, tras un paso por la empresa privada, trabajó como letrado de las Juntas Generales de Vizcaya.

Antes de llegar al Congreso, entre 1995 y 2003 presidió las Juntas Generales de Vizcaya, y en paralelo, compaginó su labor política con la enseñanza de Derecho Constitucional y Derecho administrativo en Deusto.

"He tenido el honor de representar a Euskadi en el Congreso durante más de dos décadas. Allí he vivido casi de todo: mayorías absolutas, geometrías variables y varias mociones de censura, pasando por la aplicación del artículo 155 a Cataluña y una situación tan dramática como la pandemia", ha afirmado.

Relevó en la Cámara Baja en 2012 a Josu Erkoreka como portavoz del Grupo Vasco, y es a lo que se ha dedicado "en cuerpo y alma hasta ahora", momento en el que asume "el mayor honor que puede tener un afiliado al PNV y que ama su país".

De la época en el Congreso, recuerda "con especial cariño" la primera vez que reclamó, en una sesión de control, la oficialidad de la selección vasca de pelota o surf.

Otro momento memorable para él fue el 22 de marzo de 2011 cuando, por primera vez en ese hemiciclo, habló en euskera. "Para sorpresa de todos los presentes, pude explayarme hasta agotar el tiempo de intervención.

Me he sentido reconocido, también por los periodistas parlamentarios, que me han premiado en dos ocasiones, y guardo un recuerdo bonito de mi despedida", ha remarcado.

Aitor Esteban asegura que cree en lo que dice y dice lo que cree. "Como representante público, considero imprescindible hablar con honestidad a la ciudadanía", ha añadido.

PROFESOR DE DERECHO EN EUSKERA

Es euskaldunberri y fue su padre quien, "a pesar de no dominar el idioma", le inculcó desde muy pequeño la importancia de la lengua vasca y le animó a estudiarla. "Me enorgullece mucho haber sido, tras Arzalluz, el segundo profesor en dar clases de Derecho en euskera en Deusto", apunta.

Amante de la historia, también confiesa que ama "la diversidad" y huye "del uniformismo", lo que le ha llevado "a dedicar mucho tiempo" al estudio de minorías y en especial a los pueblos indígenas norteamericanos.

"He tenido la suerte de conocer sus culturas de cerca y hacer buenos amigos entre ellos, incluso practicando la lengua Lakota y, por supuesto, mi biblioteca tiene cientos de libros sobre esos temas. También me encantan los mapas y me pierdo buceando entre viejos legajos en archivos o navegando en internet", subraya.

Socio del Athletic de Bilbao, suele seguir de cerca también al Bilbao Basket, pero su preferencia es el rugby, deporte que practicó en su juventud.

En la IX Asamblea General también se ha procedido a la renovación del Euzkadi Buru Batzar, que estará conformado por 14 miembros, después de que este domingo se hayan elegido a sus ocho miembros natos, todos de nueva designación.

Los 14 integrantes de la nueva Ejecutiva y los anteriores burukides se harán este lunes una foto de familia frente a Sabin Etxea antes de la tradicional comida tras la Asamblea General.

Entre esos ocho miembros natos elegidos se encuentra Markel Olano, que, nacido en Beasain en 1965, vive en Hondarribia, y empezó a militar en EGI desde muy joven. Estudió Filosofía en la UPV. De la mano del expresidente del GBB Joseba Egibar en 1996 entró en la Ejecutiva territorial de Gipuzkoa.

En 2000 fue nombrado miembro del EBB, entonces presidido por Arzalluz, y dejó la ejecutiva nacional jeltzale en 2007 para pasar a ser diputado general de Gipuzkoa. En 2011, lideró la oposición en las Juntas Generales y en 2023 terminó su andadura en la Diputación de Gipuzkoa para dar el salto al Parlamento Vasco en 2024.

Maitane Ipiñazar Miranda, de 34 años de edad y de Arratia, es parlamentaria vasca desde hace cinco años y forma parte del Bizkai Buru Batzar. Su trayectoria política comenzó en EGI y más tarde fue concejala en Igorre. Antes de entrar en política, trabajó durante seis años en el ámbito de las Relaciones Laborales y los Recursos Humanos, profesión para la que se formó en la universidad.

Joseba Díez Antxustegi, de 32 años de edad, residente en Vitoria pero natural de Araia, es en la actualidad portavoz y coordinador del grupo parlamentario de PNV. En los últimos años desempeñado diferentes responsabilidades como parlamentario o portavoz del PNV en las Juntas Generales de Álava.

Manu Tejada Lambarri, residente en Abanto-Zierbena, es diplomado en Ciencias Empresariales. Se afilió a los 18 años a EGI y fue elegido en 1999 como cabeza de lista en su municipio y en 2003 llegó a la alcaldía de la localidad, responsabilidad que asumió hasta febrero de 2013.

Miren Martiarena Barkaiztegi, residente en Amorebieta-Etxano, aunque nació en Urnieta, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Ha desarrollado su trayectoria profesional tanto en la empresa privada como en la administración pública, pero siempre compaginándola con distintas responsabilidades políticas. Fue concejala en el Ayuntamiento de Urnieta con 26 años, responsabilidad que ahora desempeña en Amorebieta-Etxano.

Andoni Busquet Elorrieta, natural de Basauri, es licenciado en Pedagogía y diplomado en Educación Social. Ha desarrollado su trayectoria profesional tanto en la administración pública como en la empresa privada, casi siempre en el ámbito de la cultura. Además, fue alcalde de su localidad durante ocho años, desde 2011.

Javi Ollo Martínez, de 33 años de Altsasu (Navarra), es licenciado en Derecho. Desde 2015 es alcalde de su municipio, desde noviembre de 2024, además, parlamentario por Geroa Bai en el Parlamento de Navarra.

Ion Gambra, de Mutriku y 44 años de edad, fue elegido en 2003, por primera vez, concejal de su pueblo y continúa en esa tarea, en la que es su cuarta legislatura. También fue secretario de la comisión nacional de EGI durante cuatro años y tamibén ha sido burukide del GBB, presidente del UBB de Mutriku y representante en la Asamblea Nacional. En los últimos cinco años ha trabajado como director de Derechos Humanos y Cultura Democrática en la Diputación Foral de Gipuzkoa.

A estos ocho representantes, se sumaran en el EBB los cinco presidentes de los Consejos Territoriales elegidos en noviembre de 2024: Iñigo Ansola (Bizkai Buru Batzar), María Eugenia Arrizabalaga (Gipuzko Buru Batzar), Jone Berriozabal (Araba Buru Batzar), Unai Hualde (Napar Buru Batzar) y Pantxoa Bimboire (Ipar Buru Batzar).