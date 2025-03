Chus Mateo: Si nos metemos en playoffs de la Euroliga vamos a jugar un poco más liberados

Madrid, 30 mar (EFE).- Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, consideró que si su equipo es capaz de meterse en los playoffs de la Euroliga, algo que podrían sellar de forma matemática con un triunfo el jueves en casa contra el París Basket, van a jugar "un poco más liberados".

"Siempre pienso que vamos a hacerlo bien de aquí en adelante. Sobre todo la Euroliga es lo que nos está martilleando la mentalidad; queremos llegar a los 'play off', tenemos que tener la paciencia suficiente. No tienes nada asegurado y cuando consigamos el objetivo, ojalá lo conseguimos, vamos a jugar un poco más liberados".

"Hemos estado todo el año renqueando en esa competición y si hacemos un buen partido el jueves, que es clave para nosotros, podemos entrar de lleno en las eliminatorias. Eso nos va a dar un poquito más de tranquilidad a la hora de jugar, de entender mejor las situaciones, de sabernos un poco más fuertes. Está siendo un año duro porque las dos competiciones nos están demandando muchísimo", dijo tras el triunfo liguero en el Movistar Arena contra el Surne Bilbao Basket.

"Venimos jugando finales desde hace ya un mes, o mes y medio, en la Euroliga y esa mentalidad la tenemos. Espero que hagamos un buen partido. Veo al equipo bien, unido, con ganas de afrontar este tramo. Hemos llegado a dos finales que no hemos podido ganar y el equipo tiene ganas de hacer algo bueno este año. Vamos a tener que pelar hasta el final, hasta el último día en la Euroliga, para jugar las eliminatorias pero venimos de años realmente buenos y no nos damos cuenta de lo difícil que es tratar de combinar ambas competiciones", declaró.

En cuanto al duelo ante el conjunto vasco, habló de la figura de Serge Ibaka, quien brilló en el apartado individual: "Ha jugado francamente bien, no solo adelante, sino también en el poste bajo. No puedo pedirle más de lo que está haciendo, siempre trabaja muy bien y hoy ha hecho un gran partido. Me alegro por él porque trabaja bien y de forma incansable. Demuestra lo buen jugador que es". EFE