Casimiro: "Hemos sabido sufrir"

Lugo, 30 mar (EFE).- Luis Casimiro, entrenador del Río Breogán, se mostró muy feliz por haber derrotado al Baskonia en un partido en el que sus jugadores supieron “sufrir” para conservar la renta que habían logrado después de 20 minutos “espectaculares".

“Jugamos un primer tiempo espectacular y en el segundo hemos sufrido mucho. Enfrente teníamos a un equipo de Euroliga y los partidos hoy en día no están cerrados aunque tengas una renta de 20 o más puntos, eso está demostrado. Baskonia no es la primera vez que levanta una desventaja de 25 puntos, por eso me quedo con ese primer tiempo que ha sido espectacular”, indicó.

En rueda de prensa, dijo estar “orgulloso” de sus jugadores porque “hemos sabido sufrir ante un equipo que reacciona y tiene jugadores muy buenos”.

“Estoy muy contento, muy feliz. El partido es el que ha sido. Hemos jugado muy bien y luego nos ha tocado sufrir porque ellos han hecho cosas para pararnos, no hemos metido algunos tiros abiertos y en algunos momentos hemos cometido errores groseros”, analizó. EFE

