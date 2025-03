Canarias va a estar "vigilante" para que se cumpla la reubicación de menores

Santa Cruz De Tenerife, 30 mar (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha advertido este domingo de que va a estar "vigilante" de que las comunidades autónomas cumplan el real decreto ley de reubicación de menores no acompañados que, ha insistido, no cree que perjudique o beneficie a ninguna región en particular.

En declaraciones remitidas por el Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo ha recordado que Canarias ya ha entregado el informe correspondiente a los datos de menores no acompañados acogidos en las islas, pues el real decreto ley establece de plazo hasta mañana para que las comunidades autónomas detallen estos datos.

Esta semana tiene previsto llamar al Ministerio de Política Territorial "para preocuparnos y ocuparnos de qué comunidades han contestado y cuáles no" porque es "conveniente", ha proseguido Clavijo.

Ha puntualizado el presidente canario que el real decreto ley se va a convalidar el próximo día 10 de abril, pero que ya entró en vigor al día siguiente de su publicación.

"Al final esta batalla que hemos librado en muchas ocasiones en solitario desde Canarias ha dejado bastante claro que teníamos razón", ha argumentado el presidente en alusión también al auto del Tribunal Supremo que encomienda al Gobierno central hacerse cargo de los menores solicitantes de asilo.

Ahora hay que seguir trabajando para que se lleve a cabo y se aplique la ley, ha señalado Fernando Clavijo quien, respecto al recurso presentado por la Comunidad de Madrid ante el Constitucional, ha recordado que Canarias se va a personar y que puede entender que si alguna comunidad autónoma considera que está siendo lesionada por una norma, la recurra.

EFE

