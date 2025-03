Antonio Moreno: El kárate español es de los mejores del mundo y vamos a seguir ese camino

Rafael Peña

Ceuta, 30 mar (EFE).- España es actualmente "de los mejores del mundo" en kárate, gracias a una labor que ha llevado a contar con cerca de 80.000 licencias y numerosos éxitos europeos y mundiales, según la valoración del presidente de la Real Federación Española de Kárate (RFEK), Antonio Moreno.

Antonio Moreno Marqueño (La Roda -Albacete-, 1962) hizo esta reflexión en una entrevista con EFE en Ceuta, ciudad en la que asiste a la I Copa de Kárate, organizada por la Federación local y que reúne a un centenar de karatecas en las categorías de alevines, infantiles, juveniles, cadetes y sub-21.

El albaceteño, que preside la RFEK desde 2009 y fue reelegido en mayo de 2024 para otros cuatro años, afirmó que España "está entre los cuatro mejores países del mundo en el medallero", entre otros motivos por el impulso que le están dando sus técnicos, aunque "hay que seguir peleando para mantener esta hegemonía".

El también presidente de la Federación Iberoamericana y vicepresidente del Comité Olímpico Español (COE) defendió que el kárate nacional "está al máximo nivel en todas las categorías y prueba de ello" es que copa "los primeros puestos de los medalleros a nivel europeo y mundial".

Resaltó que la RFEK ha alcanzado casi las 80.000 licencias, lo que sitúa a esta disciplina "en el ránking de los diez deportes españoles que tienen más licencias" y "habla por sí solo" del "halagüeño panorama" del kárate en España.

Moreno relacionó este crecimiento con el 'boom' de los Juegos Olímpicos, "sobre todo por las medallas de Sandra (Sánchez) y Damián (Quintero), que han servido para que haya más karatecas y para que el incremento de mujeres esté siendo una mayoría aplastante".

El aumento se produce en todas las autonomías, "aunque es lógico que las que tienen más habitantes cuentan con más, ya que Madrid es la NBA del kárate con más de 18.000 licencias", explicó.

El dirigente federativo comentó que estar de presidente desde 2009 "no es fácil porque dicen que llegar es sencillo, pero lo complicado es mantenerse", aunque cree que le "avala la trayectoria" y que su equipo está "haciendo un gran trabajo en todos los aspectos", como demuestra la gestión de 3 millones de euros, "lo cual antes era impensable".

"Somos una federación solvente y no debemos nada", aseveró Moreno, para quien el hecho de contar con respaldo unánime se lo pone "más duro y difícil" porque le obliga a "hacerlo mejor todavía", y añadió: "Mi mayor ilusión sería ser olímpicos y que la 'Youth League' se siga realizando en España".

La no presencia del kárate en los Juegos Olímpicos de París 2024 provocó que España perdiera opciones de medalla con la talaverana Sandra Sánchez y el porteño afincado desde niño en Málaga Damián Quintero, entre otros.

"Es una pena, todo es política, y en este caso por motivos que desconocemos no estamos en las Olimpiadas, lo cual ha hecho mucho daño, sobre todo a los deportistas, ya que podrían disponer de becas que, en vez de estar trabajando, les habrían ayudado mucho, pero esas ayudas ya no existen porque no somos olímpicos", reflexionó.

El dirigente seguirá peleando por la vuelta del kárate a los Juegos. "En Los Ángeles no estaremos y lucharemos para estar en Brisbane en el 2032. Siempre soy optimista, pero después de lo que luchamos para estar y que te quiten es algo que te hace venirte un poco abajo, pero no sabemos lo que pasará", admitió.

En esta espera aboga por fortalecer los Mundiales y, si llega el olimpismo, estar "preparados para volver a entrar".

Como dirigente de la Federación Iberoamericana, manifestó que "son países que están peleando mucho, pero son muy pobres", por lo que, indicó, "les cuesta mucho moverse para mantener el kárate, que es minoritario; Brasil, Colombia y Argentina están bien, dependiendo del poder económico".

Sobre los referentes en España, citó a la malagueña María Torres García, que es el actual "buque insignia", porque es la primera vez que una española es campeona del mundo en kumite (Dubai, 2021) y luego fue por equipos (Budapest, 2023), y en kata a la extremeña Paola García Lozano, campeona de Europa sénior y que ha ganado todos los campeonatos inferiores.

"El nivel del kárate español en chicas es impresionante", remarcó.

En hombres, Moreno destacó a Quintero, plata en Tokio 2020, "que ahora mismo está participando en el programa 'Supervivientes' y está clasificado para los Mundiales, pero es una incógnita lo que hará".

Los jóvenes "tienen dónde mirarse", resumió. EFE

(foto)