Andueza llama a "mirar el futuro con ambición" y asegura que el PSE va a recuperar la Alcaldía de San Sebastián

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha llamado a "mirar el futuro con ambición" y se ha mostrado convencido de que los socialistas van a recuperar la Alcaldía de San Sebastián en 2027 y a "llegar a todos los rincones del territorio" de Guipúzcoa.

Andueza ha participado este domingo en San Sebastián en el acto de clausura del 10º Congreso del PSE-EE de Guipúzcoa, donde José Ignacio Asensio ha sido renovado en su cargo de secretario general de los socialistas guipuzocanos, y ha defendido que "hay una forma distinta de hacer política, propia de los socialistas, que centra su atención en las demandas y el bienestar de las personas".

"Ahora hay que mirar al futuro con ambición. Porque ese debe ser vuestro siguiente objetivo: Guipúzcoa aquí y ahora, hemen eta orain. Vamos a dar el salto que los guipuzcoanos necesitan. Vamos a recuperar la Alcaldía de San Sebastián. Vamos a trabajar para que el PSE-EE llegue a todos los rincones de Guipúzcoa, para que en todos ellos se escuche el mensaje socialista y sepan que hay una manera diferente de hacer política, la manera socialista, volcada en las personas y en mejorar su bienestar", ha remarcado

El líder del PSE-EE ha subrayado la "fortaleza orgánica e institucional" de la organización que dirigirá José Ignacio Asensio en un nuevo mandato en un territorio "complicado sociológicamente" por el respaldo electoral del nacionalismo.

"Y eso no es ninguna casualidad. Todo eso es fruto de una manera de ser, pero, sobre todo, de una manera de hacer. Me siento muy orgulloso de nuestro partido. De nuestra cultura de partido. Una cultura que, en primer lugar, nos habla de unidad, de la unidad que surge de nuestra capacidad de resistir, una unidad que, por cierto, no la tiene ningún otro partido en Euskadi, ni en cantidad ni en calidad", ha resaltado.

Andueza ha defendido que, "fruto del compromiso con los principios y valores socialistas y del compromiso con los intereses de la ciudadanía", el PSE-EE lidera los municipios en los que vive "un número no desdeñable de la población de Guipúzcoa", en referencia a los ayuntamientos de Irun, Eibar, Lasarte-Oria, Zumarraga y Larraul, al tiempo que ha valorado también el trabajo en la Diputación foral, en los gobiernos municipales de coalición y en la oposición.

"Esa cultura y esa manera de hacer es la que algunos nos empeñamos en poner en práctica a diario en Euskadi. Por eso somos los que decidimos el futuro de Euskadi, por eso estamos marcando la diferencia en el Gobierno Vasco y por eso vamos a seguir creciendo", ha afirmado.

"BRINDIS AL SOL"

En ese sentido, ha incidido en que "no es un brindis al sol cuando digo que vamos a liderar Euskadi" porque, según ha dicho, "esa sociedad vasca se está dando cuenta del diferencial que aportamos a las instituciones en las que gobernamos o cogobernamos, donde aplicamos la máxima de la política útil y progresista", ha señalado.

Al respecto, el secretario general ha defendido que el PSE-EE "marca el ritmo de la política vasca" y ha puesto como ejemplo la negociación de la reforma fiscal.

"Una reforma fiscal progresista, que no les gusta ni al PP ni a Bildu, porque no han pintado nada, que no ha gustado ni a Confebask ni a ELA. A Confebask no le oigo quejarse tanto cuando las arcas públicas apuestan por Finkatuz para que las empresas vascas mantengan el arraigo, o cuando invertimos desde las instituciones para salvar a Talgo, o Balenciaga, o cuando llegan 3.500 millones de los Fondos Next para ser más competitivos", ha señalado.

Además, ha asegurado que la reforma fiscal, que "ha sido posible gracias al Partido Socialista y en los términos que quería el Partido Socialista, no mira a los extremos ni a los intereses particulares de uno y otros, porque es una reforma pensada para la mayoría social de este país, para el progreso y para la competitividad".

Para concluir, ha destacado la trayectoria de Asensio como "referente en materia de sostenibilidad y transición ecológica" y ha elogiado su trabajo al frente del PSE-EE guipuzcoano y el del resto de los responsables del territorio tanto en la Diputación como en el Gobierno Vasco, con especial referencia a las áreas de Movilidad Sostenible y Vivienda.