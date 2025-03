3-2. El Huesca se reencuentra con la victoria ante el Sporting

Huesca, 30 mar (EFE).- El Huesca se volvió a reencontrar con la victoria, ante el Sporting (3-2) tras tres derrotas consecutivas, lo que le permite seguir soñando con el playoff de ascenso a falta de nueve jornadas para el final de temporada, tras un partido muy disputado en el que el Sporting trabajó pero no le dio para llevarse al menos un punto que tuvo hasta los últimos instantes.

El Sporting de salida al campo no sólo se limitó a defender, ya que no renunció al ataque ante un Huesca que no pudo desde el principio llevar la iniciativa en el juego, limitándose a lanzar balones a Soko que siempre lleva el peligro al área contraria, aunque faltaba un delantero centro que rematara los centros del jugador camerunés.

El conjunto sportinguista, que estaba jugando mejor que el Huesca, se adelantaría en el marcador en el minuto 21 con un remate de Nacho Méndez de un tiro dentro del área, a media altura a la derecha de Dani Jiménez, que no pudo hacer nada para evitar el gol.

Tras el gol el partido estuvo más nivelado y aunque el Huesca buscó el empate no lo tuvo fácil ante un rival que estuvo concentrado y metido en el partido teniendo que replegarse ante las acometidas de los azulgrana, que llegaron ya con más peligro estando acertado Joel en los despejes de balón que una y otra vez le llegaban a su portería.

Cuando más empujaba el Huesca llegaría el empate en una jugada que remataría Soko, libre de marca, en la misma línea de gol, tras unos buenos minutos de los locales. Y cinco minutos después el segundo gol de los azulgrana, el de la remontada, tras un saque de esquina en el que Jorge Pulido metería el balón en la misma boca de gol con la cabeza, dejando muy tocado al Sporting que habiendo cuajado un buen primer tiempo vio como en cinco minutos iba perdiendo el partido.

El Sporting empataría el partido, al inicio de la segunda mitad, por medio de Otero al transformar un penalti, tras ser revisado por el VAR, entrando el encuentro en otra fase en la que pasó dominar el Huesca, defendiéndose como pudo el Sporting ante las acometidas de los azulgrana que buscaban por todas las partes desnivelar el marcador su favor.

El partido se tornó duro y bronco con el paso de los minutos con el Huesca buscando la victoria y el Sporting defendiéndose de todas las acometidas que le venían una y otra vez por los costados y por el centro defendiéndose como podía y sufriendo para poder mantener la igualada teniendo que esforzarse en cada jugada.

Tanto fue cántaro a la fuente que al final el Huesca logró el gol de la victoria por medio de Jordi Martín en el tiempo de descuento (minuto 93).

Ficha técnica

3 - SD Huesca: Dani Jiménez; Valentín (Hugo Vallejo, m. 46), Loureiro, Rubén Pulido, Jorge Pulido, Vilarrasa; Javi Pérez (Sergi Enrich, m. 72), Sielva, Kortajarena; Joaquín (Abad 90+4) y Soko (Jordi Martín, m. 87).

2- Sporting de Gijón; Joel; G. Rosas, Maras, Olatexea, Sánchez; Dotor (Campu, m. 87), Martín, Méndez, Gelabert (Nico Serrano, m. 67) ; Dubasín y Otero (Caicedo, m. 73).

Goles: 0-1, m. 21, Méndez; 1-1, m. 45+3, Soko; 2-1, 45+9, Jorge Pulido; 2-2, m. 54, Otero (p); 3-2, M. 90+3, Jordi Martín.

Arbitro: Orellana Cid. (Comité Andaluz). Mostró tarjeta amarilla por parte del Huesca a Joaquín, Rubén Pulido y Jorge Pulido; y por parte del Sporting de Gijón a Olatexea, Caicedo, Joel y al entrenador Alves.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima tercera jornada de la Liga Hypermotion disputado en el estadio de El Alcoraz entre el Huesca y el R. Sporting de Gijón ante 6.718 espectadores.

