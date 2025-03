Timanfaya ya transforma el calor del volcán en electricidad con prototipos sin impacto

Tinajo (Lanzarote), 29 mar (EFE).- Desde hace casi dos años, el Parque Nacional de Timanfaya (Lanzarote) tiene tres prototipos de generadores diseñados en España, sin impacto ambiental y escasa huella visual, que transforman el calor del subsuelo volcánico en electricidad de una manera no explorada hasta la fecha.

David Astrain, catedrático del departamento de Ingeniería de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), explica el proceso que ha llevado al Parque a instalar estos generadores.

Este ingeniero ha ofrecido una charla en el Centro de Visitantes e Interpretación de Mancha Blanca, dentro los actos organizados por la celebración del 50 aniversario del Parque Nacional.

En conversación con EFE, Astrain detalla los inicios de la investigación para instalar geotermia en Timanfaya, que no fueron sencillos porque el modo convencional de esta energía necesita de la existencia de agua a gran temperatura en el subsuelo y en este caso no había, así que el sistema de turbinas no se podía aplicar.

Los investigadores descubrieron que el calor que sube hacia la superficie es de aire caliente y se plantearon el reto de convertir ese aire en energía.

Surgió la idea de fabricar un dispositivo, unos intermediadores de calor que hicieran posible el proceso y así nació un primer prototipo.

El siguiente paso llegó gracias al apoyo de la Agencia Estatal de Investigación. Se instalaron en el año 2021 dos de esos generadores termoeléctricos en el Parque Nacional, uno en la zona de los camelleros y otro en el Islote de Hilario.

"Llevan cuatro años funcionando bien", señala Astrain, aunque su propósito era comprobar el funcionamiento más que dotar ya de energía al Parque. "Están como el primer día, sin acciones correctoras", asegura.

Los dispositivos no tienen partes móviles y se asemejan, señala Astrain, a los paneles fotovoltaicos en que necesitan poco mantenimiento. Tienen solo 60 centímetros de altura, para evitar el impacto visual. La UPNA posee la patente de esos generadores.

Después de esa etapa de prueba, el director de Parque, Pascual Gil, se interesó por la tecnología y quiso dar un paso más: instalar tres generadores que suministran, desde mayo de 2023, electricidad para un consumo similar al de siete u ocho viviendas.

"Ya se acerca al nivel industrial de pequeña escala", asegura Astrain.

Para que el Parque fuera autosuficiente, que "técnicamente es posible", haría falta colocar más generadores. La única limitación es el impacto visual, por lo que habría que buscar zonas donde no se vieran, como la parte trasera del restaurante El Diablo.

También señala Astrain que hay geólogos que afirman que existen anomalías de este tipo fuera del Parque de Timanfaya, junto a zonas pobladas y que, por tanto, podría ser útil su instalación en esos casos. Es una energía "más barata que los combustibles fósiles" pero aún en fase de maduración, por lo que se puede abaratar aún más.

La instalación en Timafaya le dio al generador una visibilidad "internacional" y se interesaron por ella en Nueva Zelanda, donde la Universidad Pública de Navarra va a instalar esta tecnología, al igual que en la Antártida.

Respecto a la posible existencia de un acuífero bajo Timanfaya, tal y como habían determinado los estudios del ingeniero Carlos Soler, Astrain señala que él tiene conocimiento de los estudios que realizó el Cabildo para geotermia en 1977 y que no encontraron agua.

Añade que, en caso de que exista, puede que no esté caliente o que no sea muy profunda, y no sirva para las turbinas. Por eso remarca que hay consenso en que "lo que sube es aire caliente". EFE

