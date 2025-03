Sito Alonso: "No debemos rendirnos ante cualquier situación que se nos plantee"

Murcia, 29 mar (EFE).- El entrenador del UCAM Murcia, extrajo conclusiones positivas a pesar de la derrota por 79-85 frente al MoraBanc Andorra en el Palacio de los Deportes de Murcia y destacó la reacción experimentada tras ir perdiendo por 15 puntos para llegar empatados al tramo final. "No debemos rendirnos ante cualquier situación que se nos plantee", aseguró.

"Ellos empezaron con porcentajes de tiro magníficos e iban con un 8/11 en triples pero en el descanso hablamos de que tenemos un gen competitivo y lo sacamos en la segunda parte. Hicimos un esfuerzo de fábula y hacía tiempo que no veía algo así. Ver a este equipo apoyado por la afición hace que me sienta orgulloso de pertenecer a este club", declaró el técnico madrileño.

"No debemos rendirnos ante cualquier situación que se nos plantee y esta es la línea a seguir hasta el final de la temporada", añadió.

"Con esa reacción que tuvimos lo normal hubiese sido ganar el partido, ganarlo en 249 de 250 veces y en esta ocasión perdimos", dijo igualmente al tiempo que ensalzó a Nemanja Radovic por su gran actuación -26 puntos y 31 de valoración en 19 minutos-: "Nemanja es el capitán de este equipo y tiene que servir de impulso a los demás".

Además, tuvo palabras referidas a la actuación arbitral. "Hay cosas que son difíciles de valorar y me da igual que me tachen de llorón pero no puedo callarme y lo digo tras ver a un jugador tan educado como Jonah Radebaugh frustrado porque no le pitan las faltas que le hacen. Por otra parte, si Rodions Kurucs hubiese empujado como empujaron a Nemanja Radovic le hubiesen señalado falta antideportiva", expuso. EFE

Ij/sab