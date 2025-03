Paunovic debuta como técnico del Oviedo, sexto, ante un Málaga decimoquinto

Oviedo, 29 mar (EFE).- Veljko Paunovic afronta este domingo su debut como entrenador del Real Oviedo y lo hará intentando ganar al Málaga, algo que mantendría a los azules en puestos de play-off.

Aunque no haya convocatoria oficial, el lesionado Álvaro Lemos y el sancionado David Costas apuntan a ser las únicas ausencias con las que contará el entrenador serbio, que tendrá a su disposición a Rahim y Fede Viñas, bajas la pasada jornada debido a compromisos internacionales; además, Santi Cazorla también podría estar disponible tras la pequeña sobrecarga que le impidió jugar en Granada.

Es una incógnita el once inicial por el que apostará Paunovic, pero no se esperan demasiados cambios con respecto a la última jornada: Luengo será la pareja de Calvo debido a la sanción de Costas y Kwasi Sibo es favorito para mantener su puesto en el centro del campo.

"Para el primer once inicial me voy a basar en el rendimiento pasado y en el rendimiento de estos días entrenando. El trabajo todavía está por definir y todavía no sé cuál será el once, quedan cosas por explicar", comentó el nuevo entrenador del Real Oviedo en la presentación celebrada este viernes en el Carlos Tartiere.

El Real Oviedo, que suma tres derrotas y un empate en las últimas cuatro jornadas, cuenta con 51 puntos y arranca la jornada en sexta posición, ocupando la última plaza de puestos de play-off de ascenso.

El Málaga, decimoquinto clasificado de LaLiga Hypermotion, llega al Carlos Tartiere con el ánimo recobrado tras volver a la senda de la victoria la pasada jornada ante el Racing de Ferrol (2-0) y el reto de darle continuidad para alejarse de la zona de descenso, de la que está a 7 puntos, aunque visita un estadio en el que nunca ha ganado.

El conjunto blanquiazul, que cortó una racha de dos derrotas consecutivas con su triunfo frente al equipo ferrolano, buscará acabar con la 'maldición' que parece perseguirle en el campo del Real Oviedo, un rival que lucha por el ascenso, con una victoria balsámica para abrir más hueco con los puestos de peligro, aunque recela del efecto positivo que puede tener el cambio de entrenador en los carbayones.

El objetivo del Málaga es recuperar unas señas de identidad que en la primera vuelta del campeonato le llevaron a ser un equipo reconocible, muy competitivo, luchador y que rentabilizaba su escaso poder ofensivo.

En los malaguistas son bajas por sanción el defensa Jokin Gabilondo y los centrocampistas Izan Merino y Juanpe Jiménez, mientras que regresan tras sus compromisos con las selecciones sub-19 de España e irlanda, respectivamente, el delantero Antoñito Cordero y el centrocampista Aaron Ochoa.

También cabe la posibilidad de la vuelta al once titular del mediocentro Manu Molina, que ya jugó media parte del encuentro frente al Racing de Ferrol, después de una lesión muscular, y que formaría dupla con el ex del Oviedo Luismi Sánchez.

Alineaciones probables:

Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Luengo, Dani Calvo, Pomares; Sibo, Seoane; Hassan, Colombatto, Ilyas Chaira; Alemao.

Málaga: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Nelson Monte, Einar Galilea, Víctor García; Larrubia, Manu Molina, Luismi Sánchez, Kevin Medina; Lobete; y Dioni.

Árbitro: Huerta de Aza (Comité Tinerfeño)

Estadio: Carlos Tartiere

Hora: 16:15. EFE

