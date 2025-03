McGuire cerrará el círculo de 'Aquí' con un cómic que expande el espacio en vez del tiempo

Marina Estévez Torreblanca

Madrid, 29 mar (EFE).- Tras experimentar con el paso del tiempo en un único lugar en el aclamado cómic 'Aquí' ('Here'), adaptado al cine por Robert Zemeckis, Richard McGuire trabaja en un libro que será "exactamente lo contrario, se sitúa en todo el mundo durante un solo minuto", ha explicado en una entrevista con EFE.

"Pensaba que no iba a escribir otro cómic, no sabía si había otro libro en mí", ha confesado en una entrevista tras inaugurar el pasado jueves en el Matadero de Madrid la I Feria del Cómic de Madrid, la cita con la que la ciudad se convierte por unos días en capital de la novela gráfica, y que se desarrolla hasta el próximo domingo.

Con su tono sosegado, McGuire (Nueva Jersey, 1957) dio una charla seguida de la proyección de la película protagonizada en 2024 por Tom Hanks, Robin Wright y Paul Bettany, adaptación de un cómic premiado por ampliar el lenguaje del medio y que también tiene versiones teatrales y de realidad virtual.

Después, el artista llegado ese mismo día de EE.UU., firmó ejemplares del libro a decenas de seguidores congregados: "Poder interactuar con tu público, que te digan todo lo que has significado para ellos, es muy valioso", explica horas después a EFE McGuire, para quien todo está conectado. "No puedo escapar", reconoce, "es la manera en que veo las cosas, todo pasa por una razón".

Quizá por eso es músico, cineasta, escultor, ilustrador en 'New Yorker' o diseñador de juguetes -"todo lo que hago me lleva a lo siguiente"- aunque lo que le ha hecho conocido mundialmente es una única novela gráfica en la que plasma momentos en un punto fijo, desde los orígenes de la Tierra hasta más allá de la extinción de la humanidad.

Alojado cerca del Museo del Prado, que quiere volver a visitar (es la cuarta vez que pasa por Madrid), McGuire dice encontrar inspiración en pintores como Goya y sus pinturas negras, que el aragonés acompañó con frases y comentarios, como ocurre en las modernas historietas.

"Hay muchos ejemplos que se remontan a la época medieval. Es algo que encuentro interesantísimo porque no me veo a mí mismo como un historietista puro y duro. Me interesan muchos medios artísticos", asegura McGuire, a quien su madre, bibliotecaria, daba de niño imágenes de pinturas para que él identificara a sus autores.

Fundador y bajista del grupo post-punk de los ochenta Liquid Liquid, dice pensar en sí mismo "como un artista y músico antes que escritor". "Lo que yo hago primordialmente es construir estructuras", dice ante el nuevo reto de encontrar un ritmo. "Todo el libro es una especie de partitura musical", remarca.

Ya para escribir 'Aquí' ponía los dibujos en una pared, y la música le ayudaba a estructurarlas y readaptarlas. "No es una narrativa normal, es fragmentada, trataba de darles un ritmo, sobre todo a las partes sin texto".

Esta novela gráfica apareció en seis páginas iniciales en 1989 en la revista 'Raw', de su maestro Art Spiegelman, y trabajó quince años en la obra hasta editarla completa en 2014. Una ventana y una chimenea enmarcan un espacio que es testigo del paso de las décadas en una familia; un pasado antes de construirse la casa, de siglos y millones de años, y un futuro imaginado.

El nuevo proyecto, para el que está encontrando su camino, vuelve a ser una historia muy fragmentada. "Es ver lo mucho que puede ocurrir en un instante, en un minuto, en muchos lugares distintos", explica sobre un libro que considera "complementario" del primero.

De todos los medios en los que se ha expresado, McGuire dice encontrar una fortaleza especial en el cómic: la participación activa del lector en la obra. "Mientras lee, el lector está creando en su cabeza, está escuchando las voces, y se puede tomar tiempo en examinar la obra que tiene delante", remarca. EFE

