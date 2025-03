Gamarra pide a Vox dejar de ser "mayordomo" de Trump y defender a España y los agricultores: "Eso es patriotismo"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido este sábado a Vox que deje de comportarse como un "mayordomo" de "poderosos extranjeros", en alusión al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y defienda los intereses de España y el campo español porque eso es el "patriotismo". Es más, ha criticado --sin citar en ningún momento al partido de Santiago Abascal-- que "aplauda bobaliconamente que se pongan tarifas del 25%" a los agricultores españoles o al sector del automóvil.

"El patriotismo es defender siempre los intereses de España por encima de cualquier simpatía internacional. Esto es lo que tenemos que hacer cuando hay ataques a nuestros agricultores, ganaderos, pescadores y sectores industriales. Y eso es el compromiso que tiene este partido y lo estamos demostrando", ha declarado Gamarra en la inauguración de la 27 Interparlamentaria que el PP celebra este fin de semana en Sevilla.

Gamarra ha asegurado que en el actual contexto geopolítico hay que ser "claros y contundentes" porque viven tiempos en los que "el libre comercio está en crisis y está iniciándose una etapa de guerras comerciales".

Así, ha resaltado que "está en juego nuestro modelo de convivencia, nuestros valores democráticos, el libre comercio" y la economía de mercado". "Algunos en nuestro país estamos viendo como aplauden bobaliconamente que se pongan tarifas del 25% a nuestros agricultores o al sector del automóvil", ha aseverado, para añadir que en sectores como el campo o el del automóvil esos aranceles es algo "durísimo".

Por eso, la 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha lanzado un duro mensaje contra Vox, al que no ha citado por su nombre. "Y lo que les decimos a todos aquellos además que se dicen de sí mismos que son la derecha valiente, es que dejen de comportarse como mayordomos de poderosos extranjeros y que empiecen a defender los intereses de España y de los españoles", ha dicho, para añadir que eso es el "patriotismo".

Tras recalcar que el PP sí que defiende a esos sectores y lo va a seguir haciendo, ha indicado que son un "partido libre". "Somos un partido que sólo nos condiciona una cosa: Los españoles a los que servimos y a los que este partido tiene la responsabilidad y obligación de ser útil", ha manifestado.

HABLAR CLARO A LA GENTE SOBRE EL REARME EUROPEO

En su intervención, Gamarra ha exigido además al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "hable claro a los españoles" y los trate "como adultos". "Que no haga como Zapatero que negaba la crisis cuando la crisis ya estaba ahí. Lo que no puede hacer Sánchez es ahora utilizar eufemismos para no decirle a la sociedad española que estamos en la necesidad de asumir un rearme en Europa", ha enfatizado.

En este sentido, Gamarra ha subrayado que hay que dejar claro que "hay una amenaza" y que, por lo tanto, la UE necesita "rearmarse" para garantizar su "seguridad" y sus "valores democráticos", criticando que Sánchez recurra al "kit de supervivencia de buenismo lingüístico" al hablar sobre cómo "afrontar los desafíos" que tienen por delante.

CRUCE DE DECLARACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y RUTTE

Asimismo, y tras el cruce de declaraciones esta semana entre el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el Gobierno sobre el compromiso del 2% en defensa, ha acreditado que el jefe del Ejecutivo es "un mentiroso sin fronteras".

Según Gamarra, el PP ha podido "comprobar" que Sánchez no solo "miente" a los españoles sobre el incremento del gasto en defensa sino que también está tratando de "engañar a la OTAN y la Unión Europea".

"En definitiva, esa relación patológica que tiene con la mentira ya supera las fronteras españolas. ¿Y por qué hemos podido saber que miente también fuera de España? Pues porque el secretario general de la OTAN lo que nos ha contado es que él ya se ha comprometido en llegar al 2% del gasto militar antes de verano", ha declarado, para añadir que al Gobierno le "faltó el tiempo para decir que esto tampoco era así, que había mentido fuera".

Gamarra ha criticado que Sánchez esta semana, en su comparecencia ante el Pleno del Congreso, no dijera nada sobre "la inversión en defensa, ni en qué plazos la va a llevar a cabo, ni de dónde saldrá el dinero, ni cuáles son esas partidas, ni cómo se fiscalizará, ni qué apoyos cuenta, ni cuándo lo va a traer" a las Cortes para que se vote.

"Y todo esto no nos lo contaba mientras medio gobierno se manifestaba contra él fuera del Congreso de los Diputados", ha denunciado, para añadir que si Sánchez no lleva al Congreso el aumento del gasto en defensa lo que tiene que hacer es convocar elecciones generales porque es "el único camino que cabe en democracia".

Finalmente, Gamarra ha dicho que el PP quiere decir a los "aliados internacionales" de España que solo Pedro Sánchez "no es de fiar" porque "España es otra cosa". "España es un gran país y tiene un futuro por delante de gente fiable al frente de su Gobierno y que pronto podremos darle ese gobierno a España", ha finalizado.