El español Máximo Quiles se mostró 'exultante' con su segunda posición

Redacción deportes, 29 mar (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM) se mostró exultante tras conseguir la segunda posición en la clasificación oficial para el Gran Premio de Las Américas de Moto3.

"Está siendo un debut muy bueno, ha sido una pena que me hayan quitado la 'pole' en la última vuelta, pero estoy súper contento de cómo está yendo el fin de semana y estoy disfrutando mucho encima de la moto, que es a lo que venía esta semana", reconoce en la nota de prensa del equipo el joven de 17 años.

"He confiado en mí, he ido curva a curva y estaba convencido de que podía ir rápido, por lo que me he concentrado; siempre he sido de ir solo y ha sido muy buena vuelta", asegura Quiles.

"El resultado que fuera era bueno, pero un segundo puesto es muy bueno y además he mejorado las sensaciones, me estoy adaptando bien y me siento muy bien con la moto pero mañana será mi primera carrera y hay que rematar, estoy deseando que llegue", comentó Máximo Quiles. EFE