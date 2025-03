Iñigo Pérez: "El factor del escenario es lo más importante contra el Alavés"

Madrid, 28 mar (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró que para el partido liguero de este sábado ante el Alavés "el factor del escenario es lo más importante", admitió que espera "mucha ebullición" en Mendizorroza y aseguró que, en busca de la permanencia, esta es la primera de las "diez finales que quedan".

El Rayo Vallecano afronta este partido contra el Alavés con la convicción de poder sumar un triunfo frente al Alavés que certifique de forma virtual la permanencia, un objetivo que cifran en unos 40 puntos, los que conseguirían en caso de ganar en Mendizorroza.

“Mañana es muy importante que entendamos el contexto del partido que vamos a jugar, sabiendo la situación clasificatoria del Alavés. Esto hace un escenario de mucha ebullición. Hay que mantener la identidad, atacar y defendernos lejos de nuestra área. El factor del escenario es lo más importante", dijo Iñigo Pérez, que no dio importancia a la posición en la zona baja de la tabla del Alavés.

“Vienen en una línea ascendente. La importancia es entender el partido que vamos a jugar sino por la proximidad del final de liga. Es la clave fundamental porque quedan diez finales. Me gusta ese enfoque”, confesó.

Lo que tiene claro Iñigo Pérez es que "la esencia no se debe alterar en función del equipo que haya delante".

"No debemos alterarla porque sea el Real Madrid o porque sea el Alavés. Vamos por el camino en el que tenemos un muro que pone permanencia. Queremos tirar ese muro y ya iremos a por el siguiente”, manifestó.

El Rayo afronta este partido inmerso en una mala racha de cinco partidos sin ganar con solo dos puntos sumados de los últimos quince.

“Obtengo más cosas de valor en esta racha que no hemos ganado que en la que no hemos perdido, porque ganamos partidos que no tenían cosas de valor y en estos últimos partidos si lo que lo he visto. No me preocupa en exceso esta racha”, apuntó.

El entrenador del Rayo no quiso entrar al debate generado en las últimas semanas por algunos equipos sobre el poco descanso entre un partido y otro en periodos en que han coincidido encuentros de Liga, de Copa del Rey y competición europea.

“Gasto muy poco tiempo en hablar con mi cuerpo técnico sobre los descansos y los partidos que hay en el calendario. No me gusta excusarme porque eso sirve para opacar malos resultados o partidos. Para mi no influye que el Rayo sea el sexto equipo con menos descanso de la Liga. Creo que nosotros estamos preparados para afrontar este tipo de partidos. Hablo solo de mi equipo”, comentó.

Por último, Iñigo Pérez habló de Raúl de Tomás, que tras varios meses alejado de la dinámica de trabajo de sus compañeros por una "enfermedad común" se ha reincorporado recientemente a los entrenamientos.

“Ver a Raúl de Tomás en el campo de aquí al final de temporada depende exclusivamente del futbolista. Dependerá de lo que ofrezca semanalmente”, finalizó. EFE