García dice que la sanidad debe "sí o sí" estar incluida en el plan de seguridad de la UE

Madrid, 28 mar (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido este viernes que garantizar la autonomía en fabricación y suministro de material sanitario, y la producción e innovación independientes de medicamentos estratégicos, debe estar "sí o sí" incluida en el concepto de seguridad de la Unión Europea.

En declaraciones a los medios en un acto sobre fondos europeos organizado por elDiario.es, García ha argumentado que el concepto de seguridad “trasciende el gasto militar” y que, por lógica, debe incluir el refuerzo de la autonomía estratégica en fabricación y suministro de medicamentos y garantizar la producción e innovación independientes.

“Todo el mundo entiende que, de las amenazas globales, una de las más claras es la amenaza a nuestra salud y que obviamente, la sanidad es parte de la seguridad de un país”, por lo que cualquier plan de refuerzo de la defensa europea “debe incluir sí o sí nuestra salud”, ha asegurado.

Por eso, junto a otro 11 países de la UE ha enviado una carta a la Comisión Europea para que estén incluidos en los planes de seguridad europeos porque “la defensa va muchísimo más allá del gasto militar. Tiene que ver con la digitalización, con la transición ecológica y, cómo no, tiene que ver también con la seguridad sanitaria”.

La ministra también ha asegurado que, “'as soon as possible', pronto, en unas semanas”, volverá a presentar al Consejo de Ministros la aprobación de la Agencia Estatal de Salud Pública recientemente rechazada por el Congreso en un claro ejemplo de “politiqueo” y que no ha supuesto “una derrota del Gobierno, sino de toda la sociedad”.

“La agencia es uno de nuestro principales escudos para la próxima pandemia, que seguro llegará” y para la que España debe tener un sistema de vigilancia epidemiológica “más rápida y más audaz”, ha subrayado. EFE