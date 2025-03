Fisac: "Tenerife es la plantilla que más tiempo lleva junta y juega de memoria"

Zaragoza, 28 mar (EFE).- Porfirio Fisac, entrenador del Casademont Zaragoza, ha señalado que su rival de este sábado, La Laguna Tenerife, es probablemente la plantilla que más tiempo lleva junta del baloncesto ACB, con lo que juega "de memoria".

"Sabemos que enfrente tenemos un equipazo. En Liga ACB solo ha perdido uno de los últimos 13 partidos y fue contra el Madrid. En la 'Champions' ha ganado todos los partidos de su grupo y se ha metido en cuartos. Por tanto somos conscientes de la gran dificultad del equipo que tenemos enfrente", ha destacado en declaraciones en rueda de prensa.

El técnico del equipo maño ha añadido que el último encuentro el conjunto insular se permitió el lujo de guardar jugadores y que le ganaron al Baxi Manresa.

"Es un partido complicado y difícil pero nosotros tenemos que morir por cada uno de nuestros partidos. Es un reto defensivo muy importante el que tenemos enfrente pero tenemos que morir por sacar el partido. Es un reto bonito y apetecible", ha indicado.

El preparador del equipo 'rojillo' ha apostillado que Tenerife es un equipo "que no se descoloca fácil, con veteranía y experiencia" y que no se les saca del partido por lo que ha resaltado que para ganar tendrán que jugar 40 minutos "a un nivel de perfección importante".

Fisac pide a sus jugadores que una vez finalizada su participación en la Copa Europa y jugando un partido por semana "no hay nada que dejar en el campo que no sea esfuerzo y sacrificio".

Preguntado por el posible objetivo de entrar entre los ocho primeros de la clasificación ha indicado que solo piensa en el partido del sábado y que no sabe lo que viene después.

"Tengo una filosofía como entrenador que es que me gusta ir avanzando poco a poco. Con los resultados que se han dado en las últimas semanas, es decir las derrotas de los que están abajo, creo que con 11 victorias y basketaverage estás salvado. Entonces hay que pensar en algo más. El primer objetivo que tengo ahora es intentar llegar a 13 victorias, pero no es el único", ha comentado.

"Si llegara a 13, que aseguraría Europa para el club, intentaría llegar al siguiente reto que serían 15 que permite jugar Champions o Eurocup y si quedan partidos iremos a por el siguiente pero ahora los ocho primeros es utopía", ha analizado.

El preparador segoviano considera que jugar en el pabellón Príncipe Felipe es "muy importante" porque supone "un gran reto".

"El Príncipe Felipe es un gran reto porque no perdona. Es un campo que entiende, es un campo que lleva muchos años viendo buen baloncesto y te exige que estés al máximo nivel y es por lo que le amo y me gusta. Quitando un día, en casa siempre hemos sido un equipo, ganando y perdiendo, y por eso me siento orgulloso", ha subrayado. EFE