El PP impulsa su Interparlamentaria y acusa a Sánchez de "huir" de las Cortes

Sevilla, 28 mar (EFE).- La interparlamentaria del PP, que se celebra este fin de semana en Sevilla, abordará asuntos como la fiscalidad, el Estado del bienestar o la regeneración democrática, y dará valor a un órgano de diputados y senadores, en un momento político en el que, a juicio de los populares, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "huye" de las Cortes.

"Estamos en un momento político en el que el Gobierno huye del Parlamento, y huye porque está en minoría y no puede legislar", ha manifestado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, durante la presentación este viernes de la Interparlamentaria, que será clausurada el próximo domingo por el presidente nacional, Alberto Núñez-Feijóo.

Gamarra ha explicado que ante esta situación "aquí está el Partido Popular para reivindicar el parlamentarismo, para reivindicar el papel del poder legislativo, del poder legislativo de las Cortes Generales y también del poder legislativo que está en nuestros parlamentos autonómicos o en el Parlamento Europeo".

Acompañada del vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral, Elías Bendodo, el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, y el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, Gamarra ha defendido el vigor de las instituciones del PP frente a un Pedro Sánchez "absolutamente paralizado, inoperante, en estado de colapso"

El PP gobierna al 70 por ciento de los españoles, tiene mayoría absoluta en el Senado y mayoría en el Congreso, según la dirigente popular, quien ha añadido que la Interparlamentaria servirá para continuar "fortaleciendo la alternativa" y "resolver los problemas" de los españoles.

"Frente a un gobierno de Pedro Sánchez dividido y caótico, el Partido Popular va a mostrar y demostrar este fin de semana aquí en Sevilla unidad, cohesión y capacidad de trabajo en equipo. Somos una piña al servicio de España y el gran equipo que Alberto Núñez-Feijóo pone al servicio de todos y cada uno de los españoles", ha subrayado.

Gamarra ha contrapuesto la labor de los parlamentarios del PP al "intento diario" de Pedro Sánchez de "boicotear" al poder legislativo para que las leyes no se puedan tramitar y aprobar, y ha recalcado que los protagonistas van a ser los españoles porque en "la política del sanchismo los protagonistas son Pedro Sánchez, sus socios minoritarios y sus exigencias y chantajes para que él permanezca en el poder".

La política de vivienda de 48 millones de españoles "y no la de Pedro Sánchez en La Moncloa", la que permita tener más posibilidades de conciliar "y no la política que desarrolla el hermano de Pedro Sánchez no yendo a trabajar a través del absentismo laboral", y las políticas del emprendimiento "y no la de cómo me aprovecho de mi posición de mujer del presidente para así tener un trato de favor", serán asuntos que se abordarán estos dos días, según Gamarra.

La Interparlamentaria se celebra en Sevilla porque Andalucía es "emblema de la buena gestión", la del Gobierno de Juanma Moreno, que cuenta con una mayoría absoluta que, según Gamarra, el PP aspira a lograr en las próximas elecciones generales, y porque es la prueba de que "no tiene que resignarse a la corrupción del socialismo".

Las dos jornadas de reunión de este órgano estatutario de este fin de semana se desarrollarán en cinco mesas de trabajo en las que se abordarán distintos temas de actualidad y contarán con la asistencia de 465 diputados autonómicos, 145 senadores, 137 diputados nacionales y 22 eurodiputados.

Por su parte, Elías Bendodo, ha destacado que la Interparlamentaria coincide con el tercer aniversario de la elección de Núñez Feijóo como líder del partido y en un momento de "gran responsabilidad territorial" del PP, que cuenta con 14 gobiernos autonómicos, una treintena de diputaciones, cabildos y consells, con 23.000 concejales y 3.350 alcaldes. EFE