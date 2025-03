Tebas: "Cada fin de semana bloqueamos unas tres mil IPs que emiten contenido ilegal"

Madrid, 27 mar (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, dijo este jueves que "cada fin de semana" bloquean "unas tres mil IPs que emiten contenido ilegal", en relación a la piratería en el fútbol.

"Estamos bloqueando todos los fines de semana casi tres mil IPs que retransmiten contenido ilegal, que ven LaLiga y la Premier League o incluso películas", señaló en una conferencia organizada por el ISDE (Instituto Superior de Derecho y Economía).

Respecto a si el fútbol es caro o no lo es, Tebas respondió: "Los Ferraris también son caros y no se van robando Ferraris, no creo que sea caro, por 80 euros no solo compras fútbol, te dan más cosas...el día que se pueda comercializar sin hacerlo todo junto, mientras no ponga en riesgo nuestros ingresos y nuestra viabilidad, se hará".

Tebas explicó cómo combaten la piratería en el fútbol: "Tenemos un sistema que detecta automáticamente la evidencia, nos comunica el número de IP, la foto, y vemos de donde viene la imagen, con eso enviamos a las 5 grandes empresas de telecomunicaciones de España para que corten la IP y no accedan los usuarios". EFE