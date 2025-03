Sole López renueva por dos temporadas y llegará a las dieciséis

Málaga, 27 mar (EFE).- La jugadora del Costa del Sol Sole López ha renovado su contrato por dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2027, y cumplirá así dieciséis en el conjunto malagueño, informó este jueves el club andaluz.

La extremo internacional malagueña es una de las jugadoras que continuará en el nuevo proyecto del técnico Suso Gallardo y seguirá siendo uno de los buques insignia de 'Las Panteras' a sus 32 años.

"Muy contenta, muy feliz, muy agradecida por esos dos años. Me vuelven a dar esa oportunidad de firmar dos años en mi casa. No puedo estar más que feliz. Me sigue gustando mucho la ambición del club por crecer y tener ese hambre, como jugadora llama mucho la atención. Obviamente es mi casa, mi ciudad, el sitio perfecto para estar", dijo Sole López en declaraciones facilitadas por el club..

Sole López insistió en la ambición del conjunto malagueño por conseguir más títulos: "Tenemos que seguir teniendo hambre y ambición para estar arriba intentando luchar por todos los títulos. Por lo menos llegar hasta el final es un objetivo claro que tenemos que tener todos en mente y también se planifica para llegar a esos objetivos",.

La extremo izquierdo ha conseguido cinco títulos con el Costa del Sol, una Liga Guerreras Iberdrola, dos Copas de la Reina, una EHF Copa de Europa y una Supercopa, además de cumplir casi el centenar de partidos y marcar más de 200 goles con la selección española, con la que conquistó la medalla de plata del Campeonato del Mundo de 2019. EFE

