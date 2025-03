PSOE apoyará que Cospedal comparezca de nuevo en la comisión sobre la operación Cataluña

Madrid, 27 mar (EFE).- El PSOE apoyará que la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal comparezca de nuevo en la comisión de investigación sobre la operación Cataluña para dañar a dirigentes independentistas, tras difundirse nuevos audios de conversaciones con el excomisario José Manuel Villarejo.

Fuentes socialistas han confirmado este jueves su respaldo a la petición de ERC y Junts a la mesa de la comisión por considerar que Cospedal ha cometido un posible delito de falso testimonio en su comparecencia de esta semana.

"No podemos asumir como normales los graves audios publicados por RAC1, en los que la propia Cospedal apunta al conocimiento por parte de M. Rajoy de los hechos que se juzgan", han indicado las fuentes, que coinciden con ERC y Junts en que además puede haber dado un testimonio falso en sede parlamentaria.

La cadena de radio catalana RAC1 ha publicado este miércoles nuevos audios de una conversación entre María Dolores de Cospedal y el excomisario José Manuel Villarejo, grabada en 2014, en la que la exministra de Defensa habla del caso del extesorero del PP Luis Bárcenas, y alude al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En dichos audios, según informa RAC1, Villarejo afirma: "Se ha encontrado hace un mes una documentación complicada, espero que el ministro se la haya dado al presidente".

A esto Cospedal responde: "La del último mes no sé, yo sé que antes habían encontrado y más o menos habían limpiado a este [Bárcenas] y todo lo que tenía. A mí me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho nadie más".

Para los socialistas, la corrupción en el PP "no solo era sistémica y generalizada, sino que también estaba normalizada".

Entienden que solo quienes tienen la corrupción y las irregularidades como "algo normal" pueden pensar en "montar una trama corrupta para tapar otra trama de corrupción": la trama Kitchen para tapar la trama Gürtel, apuntan.

En su opinión, el PP actuó como una "dictadura bananera" usando a policías corruptos para espiar a sus adversarios políticos, por lo que "todos y cada uno de ellos" tendrán que dar las explicaciones que sean necesarias para dirimir las responsabilidades políticas y judiciales si las hubiera, advierten.