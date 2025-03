Lucas Eguibar supera la clasificación en la primera bajada

Redacción deportes, 27 mar (EFE).- El español Lucas Eguibar ha conseguido superar la clasificación de los Mundiales de snowboard cross de St. Moritz/Engadin (Suiza) al lograr el decimoséptimo mejor crono en la primera bajada.

Eguibar, nacido en San Sebastián hace 31 años, fue el segundo en competir este jueves y paró el crono en 1:02.80, lo que le reportó la decimoséptima plaza, a 1:59 del más rápido, el canadiense Eliot Grondin. Pasaban sin tener que esperar a la segunda los veinte mejores.

Doble plata en los Mundiales de Sierra Nevada 2017, ganador de la Cpa del Mundo en 2015 y séptimo olímpico en Sochi 2014 y Pekín 2022, Eguibar llega a esta prueba después de firmar una séptima plaza en la anterior competición, disputada en Montafon (Austria), en la que volvió a sentirse "competitivo" y con la sensación de que puede "volver a ganar", como reconoció a EFE.

Los otros dos españoles presentes en esta clasificación se jugarán el pase a las eliminatorias del viernes en la segunda bajada. Bernat Ribera logró el trigésimo octavo tiempo a 3:50 de Grondin y Andoni Toledo el cuadragésimo cuarto a 5:08.

Mientras tanto, la española Queralt Castellet, subcampeona olímpica en Pekín 2022, no pudo participar en la clasificación de 'halfpipe' tras anunciar el jueves su baja por la lesión sufrida hace varias semanas.

"Me pesa enormemente tomar esa decisión pero, tras las primeras sensaciones durante los entrenos oficiales para el Cto.del Mundo en Corvatsch, St.Moritz, he decidido que necesito unos días más para terminar de recuperar bien de la lesión que sufrí hace unas semanas justamente en este mismo halfpipe preparando para este evento. Aunque el corazón me pide lo contrario, a veces hay que escuchar el cuerpo", explicó en sus redes sociales. EFE