Feijóo reivindica ante Rajoy y Ana Pastor la "buena política" frente a la "egocracia" y la "etapa negra" de Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este jueves ante el expresidente Mariano Rajoy y la exministra Ana Pastor la "buena política" frente a la "egocracia débil" y "sometida a "chantajes y malas prácticas" que, a su entender, ejerce Pedro Sánchez. Sin embargo, ha querido lanzar un mensaje de optimismo a los españoles que "viven con desolación esta etapa negra" de la historia de España.

"Estoy aquí para darle a España el Gobierno que merece, que es, ya les aseguro, totalmente distinto al actual", ha afirmado Feijóo en la presentación del libro 'Discursos Parlamentarios de Ana Pastor Julián. Presidenta del Congreso de los Diputados 2016-2019".

Al acto, que ha tenido lugar en la Cámara Baja, han asistido el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la secretaria general, Cuca Gamarra, el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, y el exministro Rafael Catalá, entre otros.

"DE SOBRESALTO EN SOBRESALTO" CON SÁNCHEZ

Feijóo ha afirmado que hay dos componentes "esenciales" en un político: "tener actitud y tener aptitud". Según ha recalcado, Ana Pastor supo "conjugar actitudes y aptitudes porque supo estar, supo lo que tenía que hacer, lo hizo y además abandonó la primera línea también sabiendo abandonarla". "Ella nos dice que vale la pena y yo también lo creo", ha manifestado.

Sin embargo, ha dicho que con el Gobierno de Sánchez van de "sobresalto en sobresalto" y "la indignación ante lo que ocurre rebasa todos los límites", ya que sufren "una agresión constante al sentido común y a los valores esenciales de la democracia".

"¿Cuál es el dique frente a todo esto? Pues la política, la buena política practicada por políticos que intentan acertar, que no tienen más interés que los intereses generales y que a veces se confunden pero intentando acertar y no teniendo más intereses que los intereses generales cumplen con su obligación", ha manifestado.

A su entender, en la España actual "algunos han reinterpretado aquel principio de que el fin no justifica los medios por el principio de que el fin justifica todos los medios" con el objetivo de seguir en el poder y están dispuestos a vender "la soberanía nacional por un conjunto de votos".

"HAY UN GOBIERNO QUE NO ESTÁ A LA ALTURA"

"Lo que no lograron todas las amenazas que ha padecido nuestra democracia, y fíjense que las ha padecido, lo consigue una egocracia débil, incapacitada, en mi opinión, para gobernar y sometida a chantajes y a malas prácticas", ha asegurado.

Feijóo ha asegurado que "bajo el escándalo permanente y bajo esta inmoralidad" hay un pueblo que "nunca debería de haberse arrodillado ante Waterloo, ni debería ser socio de un antiguo terrorista que no se arrepintió".

"Hoy hay un Gobierno que, en mi opinión, no está a la altura. Pero en España también hay un pueblo al que siempre merece la pena servir. Es un pueblo digno y, por tanto, merece gobernantes dignos", ha agregado.

CUMPLEAÑOS DE MARIANO RAJOY

En este punto, ha dicho que esta etapa "negra" dará paso a "una ingente tarea de reconstrucción nacional", que consistirá en primer lugar en "recuperar el diálogo entre los políticos que piensan en España y que piensan en los españoles". "Ya lo hicimos en el pasado para culminar una Transición. Y lo volveremos a hacer en el futuro", ha garantizado.

En su intervención, Feijóo ha lamentado que dijeran a Rajoy que los gallegos no son "especialmente graciosos". "Yo, la verdad, es que no conozco a ningún político que tenga mayor sentido del humor que el presidente Rajoy", ha exclamado.

Dicho esto, el líder del PP ha aprovechado para recordar que hoy es el cumpleaños de Rajoy. "Fíjense si los gallegos tenemos sentido del humor que hoy hemos venido aquí con una disculpa y con una razón. La disculpa ha sido y es presentar el libro de discursos de la presidenta Pastor. La razón de base es celebrar el cumpleaños del presidente Rajoy", ha manifestado.

ANA PASTOR: "NUNCA ENTENDERÉ LA ANTIPOLÍTICA"

La protagonista del encuentro, la ex presidenta de la Cámara Baja Ana Pastor, ha dedicado su intervención para dedicar numerosos agradecimientos no solo a sus compañeros de partido si no a los trabajadores del Congreso y a todos los profesionales que le han acompañado en su "largo camino".

Según ha explicado, su nombramiento como tercera autoridad del Estado supuso un "inmenso honor" ya que "colma, quizá como ninguna otra, las mayores aspiraciones del servicio público comprometido con la causa de nuestra democracia".

Asimismo, ha hecho un llamamiento a que por "encima de todo" esté la "búsqueda de acuerdos que sean favorables al conjunto de los españoles" y ha reconocido sentir "gran tristeza" ante "quien profesa una determinada concepción de la política orientada a conseguir otros y muy distintos objetivos". "Nunca entenderé la antipolítica", ha incidido.

De hecho, ha lanzado una advertencia alegando que "ninguna democracia puede sobrevivir al deterioro de las instituciones" ya que, según ha dicho, las instituciones "trascienden y deben trascender a sus titulares" y por ende, los "gobernantes" deben entender que tienen que "someterse al control de las instituciones" y no al contrario "bajo un toma y daca negociado a espaldas de los ciudadanos intercambiando los derechos de todos como si fuesen cromos". "La política de hoy reclama una honda conciencia sobre la importancia del tejido institucional", ha resumido.

ARMENGOL Y EL "SISTEMA DE EQUILIBRIOS" DEL CONGRESO

La actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, también ha dedicado unas palabras de cariño a la expresidenta Pastor recordando como le trasladó al inicio de su legislatura sus consejos y sus reflexiones para su etapa al frente de la Cámara Baja.

Por último, acompañando a Ana Pastor también ha estado el profesor y autor del prólogo de su libro, Roberto Blanco, quien ha reivindicado el Estado como un elemento "absolutamente esencial" para que los ciudadanos "sean libres, tengan igualdad y seguridad".

En ese sentido ha situado el papel de la presidencia del Congreso como un "papel fundamental" dentro del "sistema de equilibrios complejos" que es tanto el Estado como el Congreso. "Ana Pastor ha sido una presidenta que ha sabido administrar ese sistema de equilibrios", ha ensalzado.