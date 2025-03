El líder del PSOE CyL anuncia que habrá "consecuencias" por las críticas de procuradores socialistas contra él y Puente

El secretario regional del PSOE, Carlos Martínez, ha reconocido que son un "error" las críticas que recibió tanto él como el ministro de Transportes, Óscar Puente, por miembros de su partido, y que se han conocido por un micrófono que quedó abierto en el hemiciclo de las Cortes y ha precisado que como cualquier "error" tiene que haber "responsabilidades y consecuencias"

Un micrófono abierto permitió escuchar parte de la conversación que mantuvieron los procuradores socialistas Ana Sánchez, José Luis Vázquez, Alicia Palomo y Diego Moreno en un receso del pleno de Política General que se celebra en las Cortes, en la que critican al líder socialista y a Óscar Puente, según la información publicada por 'Diario de Valladolid-El Mundo' recogida por Europa Press.

Al respecto, Carlos Martínez considera que esas declaraciones son "un error" por la forma en que se reciben esas críticas, por "un micro abierto", así como por el contexto donde se producen, "en un debate tan importante", como el de Política General que se está celebrando miércoles y jueves en las Cortes.

"Todos somos conscientes en cualquier tipo de trabajo, que la dirección de los grupos nunca está exentas a las críticas y tenemos que tomarlo desde ese punto de vista también, lo que no quiere minimizar responsabilidades ni decir que no es un error", ha señalado Martínez.

Así, durante una rueda de prensa de presentación de la nueva iluminación en Soria, Carlos Martínez ha apuntado que hay que entender que las discrepancias "dentro de los grupos políticas y en el PSOE siempre existen y existirán siempre que no sea un partido de un pensamiento único".

"Cuando las críticas se producen a través de una filtración o de un micro abierto no son aceptadas, son un error cuando además se hacen en un momento tan importante como el Debate del Estado Autonómico", ha señalado Martínez.

El secretario regional del PSOE, preguntado por las filtraciones a dichas críticas, ha incidido en que el lugar donde se producen "es el principal de los errores porque lo que hace es que un debate que ya de por sí suscita poco interés a ciudadanía se solapa y no se habla de lo realmente importante" ya que el interés pasa a "lo menos importante, las cuestiones internas del PSOE".

RESPONSABILIDADES.

Carlos Martínez ha asegurado, además, que "como cualquier error" tiene que haber "asunción de responsabilidades y consecuencias", aunque no ha dado más detalle al respecto ya que esta cuestión se abordará en el ámbito interno del partido, al tiempo que ha lamentado que el PSOE se "dispare en el pie" una vez más con "una maniobra de distracción absurda".

"Soy de las personas que más acepta las críticas, no es una cuestión de crítica a Carlos Martínez, es una 'pillada' en un diálogo que suceden en muchos de los trabajos a espaldas de los jefes y cuando alguien lo comete y además te pilla tiene unas consecuencias", ha iseverado el alcalde de Soria.

DEBATE SIN ARGUMENTOS.

No obstante, Carlos Martínez ha pedido "no desviar la atención de lo importante y ponérselo fácil al PP" al no hablar de los problemas que sufren las nueve provincias de Castilla y León "en un debate tedioso y aburrido sin reconocer muchas de las cuestiones que suceden a la Comunidad".

"Un señor al frente de la Junta que ni está ni se le espera y que no es capaz de reconocer los propios problemas y que se aferra a un sofá para conservar un poder sin voluntad de soluciones", ha manifestado Martínez.

Además, al ser preguntado si ha sido un error compartir el liderazgo con Luis Tudanca, portavoz parlamentario, Martínez ha indicado quse estça "gestionando una transición" dentro de un partido al tiemp que ha defendido que la gestión está "siendo ejemplar" además de que ha defendido que tiene que pasar un periodo de convivencia "que está siendo ejemplar y responsable lo que no exime discrepancias y diálogos internos".

En esta línea, ha calificado de "impecable" la intervención de Luis Tudanca en el debate de Política General porque "puso a Mañueco ante la realidad de un espejo que no quiere ver, mostró las carencias de la Comunidad y que muchos quieren ignorar".

ELECCIONES.

Asimismo, Martínez ha apuntado que desde el PSOE se le ofreció a Mañueco un "camino que es la convocatoria inmediata de elecciones, así como otro camino que tiene que pasar por no perder el año que queda de legislatura".

"La propuesta del PSOE una vez más fue clara, decidir si se van a estar abrazando permanentemente a la extrema derecha o van a entender que eso nos lleva a la inestabilidad, inmovilismo y negacionismo lo que lleva al deterioro institucional", ha lamentado Carlos Martínez, quien ha defendido que el PSOE quiere ser el "cortafuegos" a la "extrema derecha"

"Le he dicho a Mañueco que sin tan convencido está de su victoria electoral que convoque ya y si también lo está de que va a recibir un solo voto más que el PSOE que acepte la lista más votada", ha finalizado el líder del PSOE en Castilla y León.