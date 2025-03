Bernardo Cruz: “No tenemos en mente otra cosa que el partido con el Ourense”

Lugo, 27 mar (EFE).- Pese a que las tres victorias consecutivas que ha encadenado su equipo le han situado más cerca del 'playoff' de ascenso que de la zona de descenso, el capitán del Lugo, Bernardo Cruz, mantiene su discurso de ir “partido a partido”, porque “el fútbol cambia mucho de una semana para otra”.

“Sabemos del nivel de la categoría, de lo ajustado que está todo. Quedan nueve partidos y no nos planteamos otra cosa que no sea ir partido a partido. Lo veníamos mereciendo de antes, pero el fútbol no va de merecimientos, va de ganar. Ourense, Ourense y Ourense, no tenemos otra cosa en mente”, declaró en rueda de prensa.

El defensa albivermello destacó que han conseguido ser “un equipo fiable” haciendo las cosas sencillas, además de apuntar a la “mejoría” de cara a la portería rival como un factor determinante para justificar el buen momento del Lugo.

“El equipo maneja todas las situaciones de juego, se siente cómodo independientemente del contexto, además de que ha mejorado su efectividad de cara a portería. Ha habido partidos en los que hemos cometido errores atípicos y eso es lo que nos ha impedido conseguir con mayor regularidad resultados positivos”, afirmó.

Admitió que desde la llegada de Toni Seligrat están haciendo “un fútbol muy práctico pero eficaz”, y eso lo han convertido en nueve puntos ante rivales como Unionistas, Celta Fortuna y Ponferradina.

“En siete días hemos conseguido darle la vuelta a una situación difícil y complicada. La dinámica de resultados y sensaciones es muy positiva porque hemos conseguido las victorias con bastantes argumentos futbolísticos y sintiéndonos cómodos con el estilo de juego”, manifestó.

El capitán del Lugo admitió que encaran el derbi con “la espinita clavada” del partido disputado en O Couto, donde el Ourense remontó en los últimos minutos.

“Trataremos de gestionar esa pasión de un derbi y llevarlo a un análisis puro de fútbol. Venimos trabajando bien, mejorando y planteando nuestro modelo de juego. Si somos el equipo de las últimas jornadas vamos a estar muy cerca de la victoria”, concluyó. EFE

dmg/lm