Ayuso alude a una "pelea ideológica" en torno a investigación a su pareja: "La dimensión que ha tomado es porque soy yo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aludido este jueves a una "pelea ideológica" en torno a la investigación fiscal contra su pareja, Alberto González Amador, a la vez que ha afirmado que la dimensión que ha tomado la misma se debe a que es ella y ha vuelto a insistir en que defiende los intereses de Madrid "por encima de los de González Amador" y los suyos propios.

"Todo vale conmigo, todo vale alrededor de mí, pero es más, hay gente que no sabría poner el nombre de los 17 presidentes autonómicos de España, no sabrían decir ni dos tercios de los nombres de los ministros, pero sí sabemos Alberto González Amador", ha señalado la dirigente madrileña en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press.

En esta línea, Díaz Ayuso ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, necesita "destruirla anímicamente o desprestigiarla" porque en Madrid "las cosas no se le están dando muy bien", aunque ha reconocido que cometió "el error de explicarlo" y de empezar a hablar de un tema que "no tiene que ver" con su responsabilidad como gobernante".

A renglón seguido, Ayuso ha ironizado con que ella metió "la pata" cuando decidió "abiertamente" contestar a los periodistas, "porque lo que tendría que hacer es hacer lo que hace Sánchez". "Me paso por el Arco del Triunfo todo lo que me pregunte la prensa, yo salgo en una rueda de prensa y voy a decir, no hay preguntas, es más, no voy a ir al Senado, no voy a ir al Congreso, y cuando voy, voy a contestar únicamente lo que me conviene y cómo me conviene", ha reprochado.

Así, ha criticado que este sea el tema de conversación que está abriendo las noticias, especialmente en Radio Televisión Española (RTVE) que está "ahora mismo echada al monte, por supuesto haciendo competencia profundamente desleal a todas las cadenas privadas, con dinero público".

Ha vuelto a aludir a que las declaraciones fiscales de González Amador se realizaron en una época en la que ni siquiera se conocían y en el que no sabía que iba a empezar a salir con una política.

"Él, como hacen tantísimos autónomos que está mal, y suele quedar en una multa, no paga un impuesto correspondiente en el ejercicio que tocaba, que no lo oculta en la inspección, que se lo dice a la propia inspectora, y que él tiene interés en pagar. Y aún así, finalmente lo paga. Y paga de más, y esto es el dinero que le devolvieron, y eso fue todo lo que yo comenté", ha explicado.

FRENTE A UN GOBIERNO "ACORRALADO POR 200 CASOS" DE CORRUPCIÓN

Sin embargo, Díaz Ayuso ha relacionado este asunto con una "pelea ideológica" contra un grupo sanitario, Quirón, que "contrata con el Gobierno, con todo el mundo, y gestiona parte de los mejores hospitales". Además, ha subrayado también que hay un Gobierno "acorralado por 200 casos de corrupción que todos los días, del que todos los días sí sale algo nuevo".

"Intentan que todo lo demás se equipare multiplicando esto como si fuera el caso de un señor que tiene un fraude de 200 millones de euros", ha criticado, a la vez que ha afirmado que ella solo cuenta "hasta donde sabe" y ha pedido esperar al juicio.

"¿Quién soy yo para hablar en su nombre en un juicio? O sea, ya no es que esto esté juzgándose (...) Es que no tengo nada que ver", ha indicado, a la vez que ha censurado que este tema haya cogido la fuerza mediática "que ha querido Sánchez" pese a su "montaña de corrupción".

"No puede salir a la calle, porque no han dejado de meterse en tramas de corrupción, de lo más sordido por cierto, y de centenares de millones de euros, necesitan equipararlo para que su parte del muro, ese muro que ha levantado Sánchez, diga pero Ayuso, pero Ayuso, su vida... O sea, soy la tapadera para todas las cuestiones", ha espetado.