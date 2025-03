Rufián ensalza al portavoz del PNV en su último día en el pleno del Congreso

Madrid, 26 mar (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha despedido este miércoles de su homólogo del PNV, Aitor Esteban, en su último día en el pleno calificándolo como un "extraordinario portavoz" y agradeciendo su inspiración, pese a las diferencias ideológicas entre ambos.

Rufián ha aprovechado el final de su intervención en la comparecencia del presidente del Gobierno sobre el debate europeo sobre seguridad y defensa para decir adiós al portavoz del PNV y ensalzar su trabajo.

"Hoy es el último pleno de un extraordinario portavoz, de un tal Aitor Esteban. Lo que tengo que decir es que Aitor, has dado muchísima rabia durante muchísimo tiempo, porque has sido muy bueno", ha bromeado Rufián.

"Me has inspirado a mí, me has inspirado muchísimo. Lo que espero es que sigas así. Seguramente no me gustará todo lo que digas, pero siempre me gustará como lo digas. Muchísimas gracias", ha añadido ante un emocionado Esteban.

El portavoz del PNV dejará su escaño en el Congreso para asumir la presidencia de su partido después de 21 años como parlamentario. EFE

